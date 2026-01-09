Estos son los cambios en los trámites del Sisbén que empiezan este 1 de septiembre: así debe hacer la solicitud

Con el objetivo de modernizar la gestión pública, agilizar la atención ciudadana y reducir las barreras en el acceso a las ayudas del Estado, la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) puso en marcha, a partir de este 1 de septiembre, un nuevo esquema para la tramitación, consulta y actualización de datos en el Sisbén.

La medida busca optimizar los tiempos de respuesta y brindar mayor seguridad digital en el manejo de los documentos de los hogares.

Un giro hacia la digitalización integral

La principal novedad que comenzó a regir radica en la transformación del soporte de los trámites. A partir de este mes, la expedición y el envío de documentos, certificados de encuesta y confirmaciones de actualización se realizarán prioritariamente de manera digital vía correo electrónico.

Esta migración tecnológica responde al aumento sostenido en la demanda de servicios registrada durante el primer semestre del año, cuando se atendieron más de 76.000 solicitudes de nuevas encuestas y cerca de 42.000 actualizaciones de datos. Con el nuevo canal, los ciudadanos podrán guardar el certificado digital en sus dispositivos sin necesidad de volver a desplazarse a los puntos de atención presencial para solicitar copias.

Sin embargo, para garantizar la equidad y no excluir a las poblaciones más vulnerables, la entidad confirmó que aquellas personas que no cuenten con acceso a herramientas tecnológicas o no tengan correo electrónico continuarán recibiendo su comprobante en físico.

¿Qué trámites cambian a partir de este 1 de septiembre?

A partir de esta fecha, los procedimientos del Sisbén transforman sus metodologías de entrega, requisitos y canales de gestión.

En primer lugar, la solicitud de encuesta por primera vez deja atrás el volante en papel firmado en taquilla para notificar el turno o seguimiento; ahora, tras radicar los documentos en los SuperCADE, la confirmación se envía de forma prioritaria al correo electrónico y vía mensaje de texto (SMS), entregando el comprobante físico solo bajo solicitud expresa si el ciudadano no cuenta con medios digitales.

En segundo lugar, la modificación y actualización de datos del hogar —como el cambio de dirección, la inclusión o el retiro de un integrante— ya no requiere acudir presencialmente a firmar planillas y reclamar certificados en físico; el proceso se digitaliza por completo y los soportes se remiten en formato PDF con firma digital al correo del solicitante.

Por otro lado, la expedición y consulta de certificados de clasificación deja de ser un trámite presencial masivo de impresión en ventanilla, reservando la entrega física únicamente para adultos mayores, personas con discapacidad o quienes declaren no tener acceso a internet, mientras que la vía oficial pasa a ser 100% digital a través de la plataforma web y el envío automático por correo.

Requisitos y puntos de atención habilitados

Para realizar de manera exitosa cualquiera de los trámites modificados de forma presencial, los ciudadanos deberán presentar obligatoriamente los siguientes documentos en original y copia:

Documento de identidad vigente: Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años, tarjeta de identidad para menores de 7 a 17 años y registro civil para menores de 7 años.

Recibo de servicio público: Un recibo reciente (energía o acueducto) de la vivienda habitada donde figure la dirección exacta.

Datos de contacto válidos: Un número de celular activo y una cuenta de correo electrónico funcional (requisito indispensable para recibir los nuevos comprobantes digitales).

La atención presencial para estas gestiones se concentra en 17 puntos de la ciudad, destacando los SuperCADE de Suba, Américas, Bosa, 20 de Julio, Manitas, Engativá y CAD (Carrera 30), en el horario de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:30 p. m. y sábados de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.

Finalmente, la verificación y reclamos por inconsistencias o franjas rojas elimina la radicación de carpetas físicas completas para dar paso a un trámite que exige la validación previa en la Ventanilla Social del DNP y el cruce de datos en tiempo real con bases administrativas antes de habilitar cualquier reencuesta.