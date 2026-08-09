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Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 8 de septiembre de 2026

Resultados de las loterías de la Cruz Roja y Huila hoy, 8 de septiembre de 2026. Revise los números ganadores, premio mayor y cómo jugar.

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 8 de septiembre de 2026
Foto: redes

Noticias RCN

septiembre 08 de 2026
11:09 p. m.
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Las loterías de la Cruz Roja y del Huila realizaron este martes 8 de septiembre de 2026 sus respectivos sorteos, dos de los juegos de azar tradicionales que cada semana entregan premios millonarios en Colombia.

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Como es habitual, miles de jugadores estuvieron pendientes del premio mayor y de los números favorecidos para comprobar sus billetes y fracciones.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 8 de septiembre de 2026

La Lotería de la Cruz Roja llevó a cabo un nuevo sorteo durante la noche de este martes. El resultado del premio mayor fue:

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  • Número ganador: XXXX
  • Serie: XXX

La Lotería de la Cruz Roja ofrece un premio mayor de $7.000 millones, además de diferentes premios secos que amplían las posibilidades de ganar.

Para jugar, las personas deben adquirir un billete completo o una fracción en los puntos autorizados o canales digitales habilitados.

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Cada billete cuenta con un número y una serie, datos que deben coincidir con el resultado oficial para obtener el premio mayor. Dependiendo del plan de premios, también existen oportunidades de ganar con aproximaciones y otros aciertos.

Es importante conservar el billete en buen estado, pues este documento es necesario al momento de reclamar un premio.

Resultado de la Lotería del Huila hoy, 8 de septiembre de 2026

La Lotería del Huila también realizó su sorteo habitual este martes. El número que se llevó el premio mayor fue:

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  • Número ganador: XXXX
  • Serie: XXX

Este tradicional juego entrega un premio mayor de $2.000 millones, junto con varios premios secos incluidos dentro de su plan.

La dinámica es similar a la de otras loterías del país: el jugador compra una fracción o billete que contiene un número y una serie. Posteriormente, debe comparar estos datos con los resultados oficiales del sorteo.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*

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