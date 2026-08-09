Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 8 de septiembre de 2026

Las loterías de la Cruz Roja y del Huila realizaron este martes 8 de septiembre de 2026 sus respectivos sorteos, dos de los juegos de azar tradicionales que cada semana entregan premios millonarios en Colombia.

Como es habitual, miles de jugadores estuvieron pendientes del premio mayor y de los números favorecidos para comprobar sus billetes y fracciones.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 8 de septiembre de 2026

La Lotería de la Cruz Roja llevó a cabo un nuevo sorteo durante la noche de este martes. El resultado del premio mayor fue:

Número ganador: XXXX

Serie: XXX

La Lotería de la Cruz Roja ofrece un premio mayor de $7.000 millones, además de diferentes premios secos que amplían las posibilidades de ganar.

Para jugar, las personas deben adquirir un billete completo o una fracción en los puntos autorizados o canales digitales habilitados.

Cada billete cuenta con un número y una serie, datos que deben coincidir con el resultado oficial para obtener el premio mayor. Dependiendo del plan de premios, también existen oportunidades de ganar con aproximaciones y otros aciertos.

Es importante conservar el billete en buen estado, pues este documento es necesario al momento de reclamar un premio.

Resultado de la Lotería del Huila hoy, 8 de septiembre de 2026

La Lotería del Huila también realizó su sorteo habitual este martes. El número que se llevó el premio mayor fue:

RELACIONADO Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 27 de agosto de 2026

Número ganador: XXXX

Serie: XXX

Este tradicional juego entrega un premio mayor de $2.000 millones, junto con varios premios secos incluidos dentro de su plan.

La dinámica es similar a la de otras loterías del país: el jugador compra una fracción o billete que contiene un número y una serie. Posteriormente, debe comparar estos datos con los resultados oficiales del sorteo.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*