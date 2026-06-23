Startup colombiana de IA para cobranzas entra a Y Combinator

Una startup colombiana especializada en inteligencia artificial para la gestión de cobranzas fue seleccionada para integrar el prestigioso batch S26 de Y Combinator, una de las aceleradoras de empresas tecnológicas más influyentes del mundo.

Con una plataforma de agentes virtuales que automatiza y personaliza la recuperación de cartera a escala, la compañía busca transformar un mercado financiero nacional donde el saldo bruto de crédito supera los $763 billones, ofreciendo conversaciones naturales y un análisis predictivo del comportamiento del deudor.

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La admisión en esta aceleradora —cuna de gigantes globales como Airbnb, Stripe y Dropbox— representa un fuerte respaldo para el ecosistema tecnológico de la región y pone el foco sobre una problemática crítica para el sector corporativo: la eficiencia en la recuperación de deudas sin perder la empatía en el proceso.

El reto de los $763 billones en el sistema financiero

Al cierre de 2025, la Superintendencia Financiera de Colombia reportó que el saldo bruto de la cartera de crédito en el país alcanzó una cifra récord. Detrás de este volumen financiero existen millones de usuarios que requieren un seguimiento constante mediante recordatorios, negociaciones y acuerdos de pago.

Tradicionalmente, las áreas de recaudo han dependido de:

Equipos humanos limitados y procesos manuales propensos al error.

Esquemas de call center rígidos que no logran cubrir la totalidad del portafolio.

Bajos índices de contactabilidad, lo que incrementa los costos operativos y deriva en oportunidades perdidas de recuperación.

La propuesta de esta startup aborda estas ineficiencias mediante el despliegue de agentes de inteligencia artificial capaces de interactuar a escala a través de canales clave como llamadas telefónicas, WhatsApp, SMS y correo electrónico.

Un impulso para el desarrollo tecnológico local

El ingreso al programa de Y Combinator no solo valida el modelo de negocio de la empresa, sino que demuestra que los desafíos complejos de la infraestructura financiera en Latinoamérica pueden resolverse con ingeniería de clase mundial desarrollada desde Colombia.

Con el respaldo de la aceleradora, la startup proyecta consolidar una plataforma aún más robusta y escalable, preparada para procesar altos volúmenes de transacciones en bancos, fintechs, cooperativas y aseguradoras.

La apuesta final apunta a una transición donde los procesos repetitivos queden completamente automatizados, permitiendo que los equipos humanos concentren sus esfuerzos en los casos de cobranza que requieren mayor criterio y negociación compleja.