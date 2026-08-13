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La heroica labor de los perritos rescatistas que buscan vida bajo los escombros

Caninos entrenados trabajan en las complejas labores de búsqueda y rescate durante la emergencia en el lugar de la tragedia.

Noticias RCN

agosto 13 de 2026
09:58 p. m.
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En medio de la emergencia que afecta a Pereira y Cali, un equipo de caninos especializados se ha convertido en pieza fundamental para localizar sobrevivientes bajo toneladas de escombros tras el terremoto.

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Estos perros rescatistas, dotados con 220 millones de receptores olfativos, trabajan incansablemente donde los humanos no pueden acceder, olfateando entre concreto, hierros y polvo en busca de señales de vida.

El trabajo colaborativo entre humanos y caninos ha dado resultados concretos: 60 personas han sido rescatadas en Pereira y 80 en Cali. Estos números reflejan la efectividad de estos equipos especializados que ponen sus patas, olfato y fuerza al servicio de quienes están atrapados.

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Los héroes caninos que buscan sobrevivientes en medio de la tragedia

Gasper y Dazan, dos perros entrenados enviados desde Bogotá lideran las operaciones de búsqueda junto a otros seis caninos del Ejército Nacional: Urco, Ferla, Júpiter, Polo, Urbi y Nala.

Según explicaron los equipos de rescate, "el canino mediante el juego puede ubicar, nos lance la señal y nos marque el punto donde podamos ubicar el posible cuerpo de personas atrapadas".

El ladrido de estos animales representa la señal vital que todos los rescatistas esperan. Cuando lo emiten, indica que debajo de los escombros podría haber una persona con vida.

Ya tiene tres marcaciones. Personas que han estado sepultadas. Algunas de ellas ya se han retirado del sitio. Pues, afortunadamente con vida.

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Las complejas jornadas de los caninos rescatistas

Las jornadas de búsqueda son extenuantes tanto para los animales como para sus guías. Los perros deben detenerse periódicamente para hidratarse y descansar, aunque su actitud demuestre que quieren continuar.

Gracias a los médicos que están aquí y lo han podido examinar y dándole esa evaluación pues le están hidratando para que pueda seguir su labor.

Durante las operaciones, cuando los perros ladran señalando un punto específico, todos los presentes guardan silencio absoluto. Este protocolo permite confirmar la ubicación exacta y planificar la mejor estrategia de rescate sin poner en riesgo ni a las víctimas ni a los equipos de trabajo.

Estos caninos no conocen cuántas horas llevan buscando ni cuánto tiempo falta para terminar. Solo saben que deben continuar porque alguien los espera para agradecerles haber salvado su vida en medio de esta tragedia que ha afectado a miles de colombianos.

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