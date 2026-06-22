Wikipedia rechaza que la inteligencia artificial edite sus artículos por riesgo de errores

La enciclopedia en línea Wikipedia mantendrá su política de impedir que la inteligencia artificial (IA) edite directamente los artículos publicados en su plataforma. Así lo confirmó este lunes su cofundador, Jimmy Wales, quien afirmó que actualmente no existe suficiente confianza en esta tecnología debido a la persistencia de errores y respuestas incorrectas.

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Las declaraciones fueron realizadas durante un evento organizado por Octopus Energy en Londres, donde Wales explicó que los problemas de las denominadas “alucinaciones” de la IA continúan siendo una preocupación importante para una plataforma cuyo objetivo es reunir y preservar el conocimiento mediante las contribuciones libres de millones de voluntarios alrededor del mundo.

Según el cofundador de Wikipedia, aunque resulta difícil anticipar cómo evolucionará la inteligencia artificial en las próximas décadas, los riesgos actuales son demasiado elevados para permitir que los sistemas automatizados modifiquen directamente el contenido.

¿Por qué Wikipedia no permite que la inteligencia artificial edite sus artículos?

Para una enciclopedia basada en la precisión y la verificación de la información, este tipo de fallos representa un desafío significativo. Por ello, la organización prefiere mantener la supervisión humana sobre los contenidos y conservar el modelo de edición sustentado por su comunidad de voluntarios.

No obstante, Wales señaló que la plataforma sí contempla el uso de agentes de inteligencia artificial para tareas específicas de seguimiento y monitoreo. Como ejemplo, mencionó la posibilidad de detectar acontecimientos especializados que podrían pasar desapercibidos para los editores, como el fallecimiento de una figura académica poco conocida que ya no aparece con frecuencia en los medios de comunicación.

¿Cómo afecta la inteligencia artificial al tráfico y modelo económico de Wikipedia?

El crecimiento de las herramientas de inteligencia artificial también está teniendo efectos sobre la actividad de Wikipedia. De acuerdo con Wales, la plataforma ha registrado una caída del 8 % en el tráfico humano debido a la competencia de estos sistemas que responden directamente a las consultas de los usuarios.

Sin embargo, el cofundador indicó que ese descenso ha sido compensado parcialmente por un aumento de las visitas generadas por robots de IA, que utilizan de forma intensiva el contenido de la enciclopedia para alimentar sus respuestas. A pesar de la reducción en las visitas de personas, Wales calificó la situación como significativa, pero no desastrosa.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.