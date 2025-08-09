CANAL RCN
Economía

Trabajadores dependientes podrán cotizar salud y seguridad social con pagos más flexibles: de esto se trata

Desde el Ministerio de Trabajo dieron a conocer a medida y se incluye la cotización por días o por semanas.

Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 08 de 2025
01:50 p. m.
Miles de trabajadores dependientes que devengan menos de un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) podrán acceder a la seguridad social y al sistema pensional mediante un esquema de pagos flexibles. La medida, que busca ampliar la formalización y la protección social, se enmarca en la reciente Reforma Laboral (Ley 2466 de 2025) y promete transformar las dinámicas de contratación para una gran parte de la fuerza laboral del país.

El Ministerio del Trabajo, en un comunicado reciente, oficializó el mecanismo de cotización parcial, que permite a los empleadores realizar aportes proporcionales a la seguridad social, ajustados al tiempo real de trabajo de sus empleados.

Esta reglamentación es una respuesta a la necesidad de incluir a sectores que operan con jornadas flexibles o contratos de corta duración, como trabajadores por horas, días o semanas.

Estos son los rangos de cotización para trabajadores dependientes

La nueva norma establece rangos de cotización basados en el tiempo laborado. Según la circular emitida por la cartera de trabajo, un trabajador que labore entre uno y siete días a la semana deberá cotizar con base en un cuarto de un SMLMV; si su jornada es de ocho a catorce días, la base de cotización será de dos cuartos del SMLMV; de quince a veintiún días, se cotizará con base en tres cuartos; y, finalmente, para jornadas de veintidós a treinta días, la base de cotización será un salario mínimo completo.

  • Entre 1 y 7 días (una semana): un cuarto de un salario mínimo legal mensual vigente ($355.875).
  • Entre 8 y 14 días (dos semanas): dos cuartos de un salario mínimo legal mensual vigente ($711.750).
  • Entre 15 y 21 días (tres semanas): tres cuartos de un salario mínimo legal mensual vigente ($1.067.625).
  • Entre 22 y 30 días (cuatro semanas): un salario mínimo legal mensual vigente ($1.423.500).

“Esta cotización a tiempo parcial amplía la formalización y protección social, permitiendo contribuciones más justas según el nivel real de ingreso e incluye a sectores flexibles o informales al sistema de seguridad social”, anunció el Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

En cuanto a la salud, la reglamentación contempla que estos trabajadores puedan permanecer afiliados al régimen subsidiado o como beneficiarios de los regímenes contributivo, especial o exceptuado, lo que asegura que no pierdan su acceso a los servicios de salud esenciales.

Este nuevo mecanismo de cotización es especialmente relevante para aquellos con contratos de corta duración, como los que se dan en el sector de servicios, el turismo y la agricultura.

Hasta ahora, estos trabajadores se enfrentaban a la informalidad, o a la imposibilidad de cotizar de manera continua debido a la intermitencia de sus ingresos. Con la nueva ley, podrán acumular semanas para su pensión, lo que les brinda una mayor seguridad en su vejez.

El Gobierno ha hecho un llamado a las administradoras de pensiones y riesgos laborales, a los empleadores y a otros actores del sistema para que adopten y promuevan activamente este mecanismo.

La Ley 2466 de 2025, sancionada el 25 de junio de 2025, es una pieza clave en este proceso, ya que busca establecer el contrato a término indefinido como la regla general, y al mismo tiempo, facilitar la cotización para quienes, por la naturaleza de su trabajo, no pueden cumplir con una jornada laboral tradicional.

