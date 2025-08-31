Fuerte llamado a trabajadores en Colombia que llegan tarde: Ley permite aplicar dura multa

Un tema que genera constante debate y preocupación entre empleados y empleadores es la legalidad y aplicación de sanciones por incumplimiento de horarios, específicamente por arribar tarde al lugar donde se cumplen con las actividades laborales.

En particular, el Código Sustantivo del Trabajo (CST), establece un marco claro que avala, bajo ciertas condiciones, la imposición de este tipo de sanciones. Sin embargo, es crucial comprender los límites y requisitos que la ley impone para evitar abusos y garantizar los derechos de los trabajadores.

¿Qué dice la ley colombiana sobre las sanciones por llegar tarde?

El artículo 113 del Código Sustantivo del Trabajo es el pilar legal que faculta a las empresas para aplicar multas económicas a sus empleados. Esta disposición, lejos de ser un cheque en blanco, circunscribe su aplicación a dos causas específicas y justificadas: los retrasos injustificados y las ausencias sin excusa válida.

La ley es enfática en que cualquier sanción, incluida una multa, debe estar expresamente contemplada en el reglamento interno de trabajo (RIT) de la empresa.

Lo anterior significa que un empleador no puede, de manera discrecional, inventar o aplicar una sanción que no haya sido previamente comunicada y aceptada por el trabajador al momento de su vinculación o cuando el reglamento fue modificado.

Un aspecto fundamental que rige la aplicación de estas multas es la proporcionalidad. Las sanciones deben ser coherentes con la gravedad de la falta. No es lo mismo un retraso de cinco minutos por una eventualidad de tráfico que una impuntualidad recurrente y sistemática que afecte gravemente la productividad o el funcionamiento de la compañía.

Expertos en derecho laboral, señalan que el monto de la multa no puede exceder la quinta parte del salario de un día del empleado. Esta limitación busca proteger el salario del trabajador y evitar que la penalización se convierta en una medida excesivamente punitiva.

Generalmente, una primera llegada tarde sin justificación se aborda con un llamado de atención verbal o un memorando escrito. Este proceso de escalamiento no solo documenta la conducta del trabajador, sino que también le brinda la oportunidad de corregir su comportamiento.

La reincidencia, es decir, la acumulación de múltiples faltas, es lo que justifica la aplicación de sanciones más severas, como la multa o, en casos extremos, la suspensión temporal del contrato e incluso el despido con justa causa.