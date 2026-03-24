Buscan personas para trabajar en estas localidades de Bogotá: ojo a las vacantes que se ofrecen

El año 2026 comienza en Bogotá con un panorama económico complejo, marcado por una persistente preocupación por las cifras de desempleo. Si bien la ciudad ha mostrado signos de recuperación en ciertos sectores tras las fluctuaciones económicas de los años anteriores, los datos más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) correspondientes al primer trimestre del año revelan que la tasa de desocupación en la capital se mantiene por encima de los niveles prepandemia, situándose cerca del 11.5%.

Esta cifra, aunque representa una ligera mejoría respecto al mismo periodo del año anterior, sigue traduciéndose en cientos de miles de bogotanos que buscan activamente una oportunidad laboral sin éxito.

Sin embargo, en medio de este escenario desafiante, la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, en alianza con diversas cajas de compensación y empresas privadas, ha lanzado una ofensiva para conectar directamente a los ciudadanos con oportunidades reales de trabajo.

Vacantes de empleo en estas localidades de Bogotá

Bajo el lema "Trabajo sí hay", se están llevando a cabo ferias de empleo focalizadas en cuatro localidades clave de la ciudad: Fontibón, Suba, Chapinero y Usme.

Estas ferias buscan descentralizar la oferta laboral y acercar las oportunidades a los barrios, reduciendo barreras de movilidad y facilitando los procesos de selección. Se ofrecen más de 8,000 vacantes en diversos sectores, con perfiles que van desde operativos hasta profesionales.

Fontibón: Dada su vocación industrial y logística por la cercanía al aeropuerto El Dorado, la feria en esta localidad, ubicada en el Parque Fundacional, prioriza vacantes para auxiliares de bodega, operarios de montacargas, conductores con licencias C2 y C3, técnicos en mantenimiento industrial y agentes de servicio al cliente bilingües para empresas de transporte y carga.

Suba: Siendo una de las localidades más pobladas, la feria en la Plaza Fundacional de Suba se enfoca en el sector comercio y servicios. Se buscan asesores comerciales, cajeros, personal de para restaurantes (meseros, cocineros), impulsadores de marca y perfiles para call centers y BPOs, con y sin experiencia previa.