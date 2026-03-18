Unidad Móvil de Empleo llega a Bogotá con miles de vacantes disponibles: fecha y lugar

En medio de un panorama laboral retador, Bogotá abre nuevas oportunidades para quienes buscan empleo. La Agencia Distrital de Empleo, en articulación con la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, puso en marcha una jornada intensiva con más de 1.900 vacantes laborales disponibles hasta el próximo 21 de marzo de 2026.

La iniciativa se desarrolla en el Centro Comercial Nuestro Bogotá, ubicado en la localidad de Engativá, donde la Unidad Móvil de Atención llega directamente a los ciudadanos para facilitar el acceso a ofertas de trabajo, asesorías y procesos de selección sin intermediarios ni costos.

Desde el lunes 16 y hasta el sábado 21 de marzo, los interesados podrán acercarse con su hoja de vida y documento de identidad para postularse a diversas vacantes, recibir orientación personalizada y fortalecer su perfil laboral.

El horario de atención es de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., y el sábado hasta el mediodía.

Esta estrategia busca acercar los servicios de empleabilidad a los barrios, especialmente en el noroccidente de la ciudad, eliminando barreras de acceso y promoviendo la inclusión laboral.

Ofertas de empleo en Bogotá: vacantes disponibles hasta el 21 de marzo

La convocatoria incluye oportunidades para distintos perfiles, desde cargos operativos hasta posiciones especializadas. Hay empleos con salarios que van desde uno hasta nueve salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que amplía las posibilidades para personas en diferentes etapas de su vida profesional.

Entre las vacantes más destacadas se encuentran cargos como analista de nómina, auxiliar administrativo, desarrolladores frontend, científicos de datos, ingenieros de software, asesores comerciales, agentes de call center bilingüe, técnicos mecánicos, operadores de bus, médicos veterinarios y supervisores de punto de venta, entre otros.

Además, hay opciones para quienes no cuentan con experiencia, así como oportunidades para perfiles con hasta ocho años de trayectoria, lo que convierte esta jornada en una de las más amplias en términos de cobertura laboral en la capital.

La oferta también incluye cargos en áreas de tecnología, finanzas, ventas, logística, salud y administración, reflejando la diversidad del mercado laboral en Bogotá.

Trabajo sí hay en Bogotá: servicios gratuitos y conexión directa con empresas

Uno de los principales diferenciales de esta jornada es que no solo se trata de postularse a vacantes, sino de acceder a un ecosistema completo de empleabilidad.

Los asistentes podrán recibir asesoría para la elaboración de su hoja de vida, participar en procesos de selección en tiempo real y registrarse en la plataforma oficial de la Agencia Distrital de Empleo.

Asimismo, la estrategia ‘Talento Capital’ permite conectar directamente a los aspirantes con empresas aliadas, facilitando procesos más ágiles y efectivos.

La Unidad Móvil de Atención está equipada como una oficina itinerante, con infraestructura incluyente que permite el acceso a personas con movilidad reducida. Cuenta con herramientas tecnológicas, espacios de orientación y personal capacitado para brindar acompañamiento integral.

Las autoridades distritales reiteraron que todos los servicios son completamente gratuitos y no requieren intermediarios, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía a evitar posibles estafas.

RELACIONADO Estas lesiones y enfermedades impiden ser policía en Colombia

Finalmente, esta unidad continuará recorriendo distintas localidades de Bogotá en las próximas semanas, ampliando la cobertura de oportunidades laborales y fortaleciendo la conexión entre empresas y talento humano en la ciudad.