Cuestionan si el juez de 92 años podrá sostener el caso contra Maduro: el proceso sería prolongado

El proceso judicial contra Nicolás Maduro en Estados Unidos no solo ha puesto en el foco los cargos que enfrenta el exmandatario venezolano, sino también a la persona que tendrá en sus manos el desarrollo del caso.

Se trata de Alvin Hellerstein, un juez federal de 92 años cuya edad ha generado cuestionamientos sobre su capacidad para liderar un juicio considerado de alta complejidad y duración.

¿Quién es el juez de 92 años que dirigirá el juicio contra Nicolás Maduro?

Hellerstein, nacido en 1933, es uno de los jueces federales más veteranos en ejercicio. Fue nominado en 1998 por el expresidente Bill Clinton para integrar el tribunal del distrito sur de Nueva York, donde ha construido una carrera marcada por casos de alto impacto.

Entre los procesos que ha manejado se encuentran juicios civiles relacionados con los atentados del 11 de septiembre de 2001, investigaciones sobre el trato de la CIA a detenidos acusados de terrorismo y casos por abusos contra prisioneros en cárceles de Irak y Afganistán.

También ha estado al frente, desde 2011, del proceso por narcotráfico contra Hugo “El Pollo” Carvajal, en el que el nombre de Maduro aparece vinculado desde 2020. En este mismo expediente, ya condenó al exgeneral venezolano Cliver Alcalá a 21 años y ocho meses de prisión en 2024.

Su trayectoria incluye decisiones frente a figuras políticas de alto nivel. Ha tenido enfrentamientos con el presidente Donald Trump, a quien negó el traslado de un juicio relacionado con falsificación de registros, y además bloqueó la deportación de presuntos miembros de pandillas venezolanas sin una audiencia judicial.

Expertos destacan su independencia. El profesor Carl Tobias señaló que Hellerstein “goza de una merecida reputación por buscar hacer justicia en cada caso y por ser independiente e imparcial”.

Cuestionan si el juez de 92 años podrá sostener el caso contra Maduro

Sin embargo, su edad se ha convertido en el centro de la discusión. La exjueza federal Shira Scheindlin advirtió que “el tema de la edad no puede ser ignorado”, aunque al mismo tiempo lo calificó como un juez “muy inteligente y astuto”.

Las dudas se intensifican por la magnitud del caso. El proceso contra Maduro, acusado de narcotráfico, podría extenderse durante un largo periodo, con enfrentamientos constantes entre la defensa y la Fiscalía.

De hecho, se ha planteado que el juicio podría no comenzar en al menos uno o dos años, lo que implicaría que Hellerstein tendría entre 93 y 94 años al momento de desarrollarlo plenamente.

A esto se suma un episodio reciente mencionado en medios, según el cual el juez fue visto quedarse dormido durante un juicio el año pasado, lo que incrementó la atención sobre su estado y desempeño.

Pese a las dudas, algunos consideran que su experiencia sigue siendo un factor determinante. Scheindlin aseguró que no tiene dudas de que podría juzgar el caso “mañana”, aunque reconoció que el proceso no será inmediato.

Cabe recordar que, la próxima audiencia está prevista para este jueves, cuando Maduro deberá comparecer ante el tribunal junto a su esposa Cilia Flores, quien también se ha declarado inocente.