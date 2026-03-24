Real Madrid lamentó la muerte de Santiago Castrillón, jugador de Millonarios

El fútbol colombiano atraviesa días de profundo luto tras confirmarse este fin de semana uno de los episodios más dolorosos de los últimos años en el ámbito deportivo nacional. La repentina muerte del joven Santiago Castrillón, mediocampista de apenas 18 años, ha generado conmoción no solo en su club, Millonarios FC, sino en toda la estructura del balompié formativo del país.

El hecho ocurrió en medio de un compromiso de la categoría sub-20 frente a Independiente Santa Fe, en lo que era un clásico capitalino cargado de intensidad. En pleno desarrollo del encuentro, el jugador se desplomó sobre el terreno de juego, encendiendo de inmediato las alarmas médicas. Fue trasladado con urgencia a una clínica en Bogotá, donde ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos. A pesar de los esfuerzos del personal médico, horas más tarde se confirmó su fallecimiento, dejando un vacío irreparable en su entorno.

Un talento en crecimiento que ilusionaba

Santiago Castrillón no era un nombre más en las divisiones menores. Su proyección y condiciones lo habían llevado a ser considerado dentro del proceso del equipo profesional de Millonarios, incluso siendo convocado en un par de ocasiones. Su desempeño en el mediocampo destacaba por su disciplina táctica, despliegue físico y capacidad para aportar en ambas fases del juego.

Su partida no solo representa la pérdida de una joven promesa, sino también el golpe emocional a una generación que compartía sueños, entrenamientos y objetivos comunes. Compañeros, entrenadores y aficionados han manifestado su tristeza en redes sociales, recordando no solo al futbolista, sino también a la persona.

Reacciones que traspasan fronteras

El impacto de la noticia ha sido tal que ha trascendido el ámbito local. Diversas instituciones y figuras del fútbol internacional se han pronunciado, entre ellas el Real Madrid, que a través de su cuenta oficial expresó sus condolencias. El mensaje, dirigido a la familia, amigos, compañeros y al club del jugador, refleja la dimensión humana que une al fútbol más allá de la competencia.

La tragedia ha reabierto el debate sobre los protocolos médicos en el deporte juvenil y la importancia de fortalecer los controles de salud en todas las categorías. Mientras tanto, el fútbol colombiano se une en un solo sentimiento: rendir homenaje a Santiago Castrillón y acompañar a sus seres queridos en este difícil momento.