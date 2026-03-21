España busca colombianos para trabajar y ofrece salarios de 8 y 10 millones de pesos: vacantes disponibles

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a través de su Agencia Pública de Empleo (APE), ha anunciado una de las oportunidades laborales más atractivas de este 2026 para profesionales y técnicos colombianos.

Se trata de una convocatoria masiva para trabajar en España, específicamente en el sector de energía eléctrica y salud, con salarios que oscilan entre los $8 y $10 millones de pesos mensuales.

Esta iniciativa busca mitigar la escasez de personal calificado en ciudades como Madrid, Murcia y Alicante, ofreciendo contratos a término indefinido y todas las prestaciones de ley españolas.

Estos son los puestos que se buscan en España

La convocatoria actual se centra principalmente en 200 vacantes para Instaladores de Redes de Energía Eléctrica. Los seleccionados devengarán un salario base de aproximadamente 1.833 euros brutos, que al cambio actual representa unos $8.020.000 COP.

No obstante, dependiendo de la experiencia y el perfil técnico (ingenieros o tecnólogos), los ingresos pueden alcanzar los 2.500 euros, superando los $10.900.000 COP.

Requisitos principales:

Formación: Título de bachiller técnico, tecnólogo o profesional en áreas eléctricas o electromecánicas.

Experiencia: Mínimo 3 años (36 meses) de experiencia comprobable en el sector de distribución eléctrica, montaje de redes de media y baja tensión o mantenimiento de subestaciones.

Habilidades técnicas: Interpretación de planos de potencia, manejo de polímetros y conocimientos sólidos en normas de seguridad para trabajos en altura y riesgo eléctrico.

Documentación: Contar con pasaporte vigente o estar en trámite de obtenerlo.

El proceso es 100% gratuito y debe realizarse exclusivamente a través del portal oficial de la Agencia Pública de Empleo del SENA.