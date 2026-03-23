CANAL RCN
Salud y Bienestar

Miles de muertes prematuras en Bogotá se habrían evitado con una mejor calidad del aire

Un reciente estudio mostró que las localidades de Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Antonio Nariño son las de peores niveles en cuanto a la calidad del aire.

Calidad del aire en Bogotá.
Calidad del aire en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Noticias RCN

marzo 23 de 2026
02:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un reciente análisis sobre el impacto de la calidad del aire en la salud pública en Bogotá reveló que, de haberse cumplido los estándares internacionales, más de 13.000 muertes prematuras podrían haberse evitado en Bogotá entre 2018 y 2022.

Le ponen ultimátum a la zona rural de Bogotá por calidad del aire: podrían venir medidas más fuertes
RELACIONADO

Le ponen ultimátum a la zona rural de Bogotá por calidad del aire: podrían venir medidas más fuertes

El informe, elaborado por las Secretarías de Ambiente y Salud, pone en evidencia la urgencia de fortalecer las políticas ambientales.

Afectaciones en vidas y económicas

El estudio también expone el fuerte impacto económico asociado a la contaminación atmosférica. Durante el periodo analizado, las muertes atribuibles al material particulado fino generaron costos indirectos superiores a los 4.500 millones de dólares, derivados de factores como la pérdida de productividad y la presión sobre el sistema de salud.

Las localidades del suroccidente concentran los niveles más altos de contaminación: Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Antonio Nariño. Las tres registraron, tanto las mayores concentraciones de material particulado, como las tasas más elevadas de mortalidad asociada, especialmente en población mayor de 30 años.

De acuerdo con los datos, Tunjuelito encabezó la lista con un promedio de 111.3 muertes por cada 100.000 habitantes, seguida por Ciudad Bolívar con 104.3 y Antonio Nariño con 102.5.

Las tres localidades en rojo

Los efectos del material particulado fino no solo impactan a corto plazo, también tienen consecuencias crónicas. Entre ellas se incluyen enfermedades cardiovasculares, cáncer de pulmón, afectaciones neurológicas y complicaciones en el desarrollo infantil.

¿Sirvió? Estos fueron los niveles de contaminación del aire durante el ‘Día sin carro y sin moto’ en Bogotá
RELACIONADO

¿Sirvió? Estos fueron los niveles de contaminación del aire durante el ‘Día sin carro y sin moto’ en Bogotá

Las autoridades indicaron que los números permiten tener una mirada profunda de la problemática para saber a ciencia cierta en qué zonas críticas se debe intervenir. Estrategias como las Zonas Urbanas por un Mejor Aire buscan precisamente reducir la exposición en los sectores más afectados y avanzar en equidad ambiental.

Además, el informe posiciona a Bogotá como un referente regional en el uso de datos para la toma de decisiones en salud pública. La articulación con iniciativas internacionales refuerza el compromiso de implementar políticas que no solo reduzcan la contaminación, sino que también salven vidas y disminuyan desigualdades a largo plazo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

ONU

Colombia necesitaría 78 años para eliminar el embarazo adolescente, según la ONU

Bucaramanga

Nueva EPS autorizó los viáticos para que Nasly Quintero siga con su tratamiento

Enfermedades

Investigación le apuesta a nuevas pruebas de sangre para detectar el Alzheimer

Otras Noticias

Registraduría Nacional de Colombia

Paso a paso de cómo cambiar su puesto de votación para las elecciones presidenciales

El sistema registra los datos y envía una notificación al correo electrónico del ciudadano confirmando la inscripción.

Finanzas personales

Letra pequeña y permanencias ocultas: El dolor de cabeza de los usuarios de telefonía en Colombia

El cambio de operador sigue dejando al descubierto una tensión persistente entre la promesa de libertad de elección y la realidad contractual.

Fútbol

Jugador colombiano está en el ojo de la polémica por empujar a un árbitro en México: video viral

La casa de los famosos

Jhorman Toloza no se guarda nada y se pronuncia tras la ruptura en vivo por parte de Alexa Torrex

Europa

Menores de 13 años podrían ir a prisión en este país europeo