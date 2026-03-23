Miles de muertes prematuras en Bogotá se habrían evitado con una mejor calidad del aire

Un reciente análisis sobre el impacto de la calidad del aire en la salud pública en Bogotá reveló que, de haberse cumplido los estándares internacionales, más de 13.000 muertes prematuras podrían haberse evitado en Bogotá entre 2018 y 2022.

El informe, elaborado por las Secretarías de Ambiente y Salud, pone en evidencia la urgencia de fortalecer las políticas ambientales.

Afectaciones en vidas y económicas

El estudio también expone el fuerte impacto económico asociado a la contaminación atmosférica. Durante el periodo analizado, las muertes atribuibles al material particulado fino generaron costos indirectos superiores a los 4.500 millones de dólares, derivados de factores como la pérdida de productividad y la presión sobre el sistema de salud.

Las localidades del suroccidente concentran los niveles más altos de contaminación: Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Antonio Nariño. Las tres registraron, tanto las mayores concentraciones de material particulado, como las tasas más elevadas de mortalidad asociada, especialmente en población mayor de 30 años.

De acuerdo con los datos, Tunjuelito encabezó la lista con un promedio de 111.3 muertes por cada 100.000 habitantes, seguida por Ciudad Bolívar con 104.3 y Antonio Nariño con 102.5.

Las tres localidades en rojo

Los efectos del material particulado fino no solo impactan a corto plazo, también tienen consecuencias crónicas. Entre ellas se incluyen enfermedades cardiovasculares, cáncer de pulmón, afectaciones neurológicas y complicaciones en el desarrollo infantil.

Las autoridades indicaron que los números permiten tener una mirada profunda de la problemática para saber a ciencia cierta en qué zonas críticas se debe intervenir. Estrategias como las Zonas Urbanas por un Mejor Aire buscan precisamente reducir la exposición en los sectores más afectados y avanzar en equidad ambiental.

Además, el informe posiciona a Bogotá como un referente regional en el uso de datos para la toma de decisiones en salud pública. La articulación con iniciativas internacionales refuerza el compromiso de implementar políticas que no solo reduzcan la contaminación, sino que también salven vidas y disminuyan desigualdades a largo plazo.