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Lujo sin límites: Cristiano y Georgina presumen más de 17 millones de euros en una foto

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez encendieron las redes sociales al publicar una fotografía llena de lujos.

Cristiano
Foto: @georginagio

Noticias RCN

marzo 24 de 2026
08:01 a. m.
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La ostentación volvió a ser protagonista en las redes sociales luego de que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez compartieran una imagen que rápidamente se hizo viral. La pareja, considerada una de las más influyentes del mundo del entretenimiento y el deporte, captó la atención global al mostrar una escena de lujo en medio de una cena romántica durante el pasado fin de semana.

La fotografía, publicada por la propia Georgina Rodríguez, dejó ver al futbolista portugués conduciendo un exclusivo Bugatti Centodieci, una de las joyas más codiciadas de la industria automotriz, cuyo valor alcanza los 11,5 millones de euros. A esto se sumaron detalles que no pasaron desapercibidos: ambos luciendo sofisticados relojes de la reconocida firma suiza Patek Philippe, además de un llamativo anillo de compromiso que generó debate en el mundo de la joyería por su impresionante tasación.

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Una imagen que refleja lujo extremo

La combinación de estos elementos convirtió la publicación en un verdadero fenómeno digital. El automóvil deportivo, los relojes de alta gama y la pieza de joyería elevan el valor total de lo exhibido en la imagen a más de 17,3 millones de euros. Según estimaciones difundidas por el portal español Marca, solo los relojes —modelos 5719/10G y 7118/1450R— superan en conjunto los 980.000 euros.

Este tipo de publicaciones no son nuevas en la pareja, que suele compartir momentos de su vida personal acompañados de símbolos de éxito y exclusividad. Sin embargo, en esta ocasión el nivel de lujo alcanzado llamó especialmente la atención, generando miles de reacciones en cuestión de horas.

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Impacto global y debate en redes

Como era de esperarse, la imagen provocó todo tipo de comentarios entre sus millones de seguidores. Mientras algunos destacaron el estilo de vida alcanzado por la pareja, otros cuestionaron la ostentación en tiempos donde la realidad económica global es compleja para gran parte de la población.

Más allá de las opiniones divididas, lo cierto es que tanto Cristiano Ronaldo como Georgina Rodríguez continúan consolidándose como referentes mediáticos capaces de marcar tendencia con cada una de sus publicaciones. Su influencia trasciende el deporte y el entretenimiento, instalándose también en el ámbito del lujo, donde cada aparición pública se convierte en un evento que no pasa desapercibido.

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