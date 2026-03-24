“Pudo haber sido una falla mecánica”: alcalde de Puerto Leguízamo sobre accidente aéreo

El accidente aéreo en Puerto Leguízamo tiene conmocionada a la población. El Hércules C130 de la FAC con 128 personas a bordo se accidentó tras no alcanzar la altura necesaria. Son más de 60 los fallecidos.

Hasta el momento, se sabe que entre los fallecidos hubo cuatro tripulantes de la Fuerza Aeroespacial y dos policías. De igual forma, están siendo atendidos 57 heridos y hay cuatro desaparecidos.

128 personas iban a bordo: 66 fallecieron

La primera hipótesis que se descartó fue un ataque de grupos ilegales. Las pesquisas apuntan que pudo haber sido una falla de la aeronave, aunque aún está bajo investigación.

Luis Emilio Bustos, alcalde de Puerto Leguízamo, estuvo en Noticias RCN hablando sobre la tragedia. En primer lugar, confirmó que después de la medianoche del martes 24 de marzo culminaron las labores de recoger los cadáveres. Las labores contaron con el apoyo de los habitantes.

¿Cuáles son las hipótesis que se manejan?

Entre las hipótesis preliminares que se manejan están el exceso de peso en la aeronave, una pista de aterrizaje insuficiente o posibles fallas mecánicas. Sin embargo, Bustos señaló que el avión no tuvo sonidos extraños o liberación de humo.

El CTI de la Fiscalía se desplazó al lugar del siniestro para realizar el levantamiento de los cuerpos y adelantar las investigaciones correspondientes. Los sobrevivientes fueron evacuados a hospitales, la gran mayoría hacia Bogotá en el Hospital Militar Central.

La investigación será rigurosa, transparente y con la máxima celeridad posible, según expuso el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Los testimonios de los 57 heridos serán fundamentales para esclarecer.

“Aprovecho este espacio para que las autoridades le prestemos más atención a esos lugares tan apartados en la parte de salud y en la parte también de las condiciones de los aeropuertos”, sostuvo el alcalde.