Adiós al ‘gota a gota': Colombianos endeudados podrán acceder a créditos de manera fácil

Colombia enfrenta un desafío estructural en materia de inclusión financiera: cerca de 12 millones de personas permanecen por fuera del sistema formal de crédito, lo que las obliga en muchos casos a recurrir al ‘gota gota’ en las diferentes ciudades del país y con tasas cercanas al 1.9% diario.

En este contexto surge Trego, una fintech que busca ofrecer una alternativa segura, rápida y accesible para quienes no califican en el sistema financiero tradicional y en muchas plataformas digitales.

Actualmente, la compañía recibe cerca de 3.000 solicitudes de créditos mensuales y realiza desembolsos por alrededor 800 millones de pesos, con un ticket promedio de préstamo de 1.5 millones de pesos.

“En Colombia hay millones de personas que no tienen acceso al crédito formal. Nuestra misión es darles tranquilidad, seguridad y, sobre todo, tiempo para reorganizar su situación económica sin la presión ni el riesgo que implica el cobro del ‘gota gota’. El mercado del crédito informal mueve cifras significativas y se estima que este sistema podría movilizar cerca de mil millones de dólares por año”, expresa Juan Pablo Triviño, Director de Trego.

Así podrán acceder a créditos los reportados

Trego desarrolló un modelo financiero enfocado en usuarios tradicionalmente rechazados por el sistema, personas que no alcanzan los 500 puntos en el score crediticio exigidos por diversas fintech y entidades financieras en Colombia. Dentro de su estrategia, Medellín y Antioquia juegan un papel central. La compañía identificó grandes retos socioeconómicos, pero también una oportunidad para acercar soluciones financieras a los antioqueños.

“Su modelo se basa en el uso de un colateral, es decir, un activo que deja el usuario como garantía para acceder al crédito. Este colateral puede ser un bien de uso cotidiano, como un computador portátil, lo que permite ampliar el acceso a financiamiento de manera responsable, reduciendo el riesgo y facilitando la aprobación del crédito. Nuestro objetivo es llegar a cada barrio con una solución segura y transparente, hacerles sentir que pueden confiar en Trego. Uno de nuestros indicadores es la fidelidad de nuestros usuarios, el 90% de los clientes vuelven a utilizar nuestros servicios, somos un aliado financiero recurrente”, añade Juan Pablo Triviño, Director de Trego.

Para 2026, Trego proyecta colocar 5 millones de dólares en créditos, atender a más de 500.000 personas y continuar ampliando su presencia en las demás ciudades principales de Colombia como Bogotá, Cali y Barranquilla.

La compañía cuenta con una plataforma digital que permite gestionar los préstamos y acceder a servicios al cliente 24/7, facilitando la experiencia de los usuarios.