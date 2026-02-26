CANAL RCN
Economía

100 vacantes disponibles con postulación virtual para este 27 de febrero en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá reveló información sobre la convocatoria virtual y los empleos ofertados.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 26 de 2026
05:13 p. m.
La Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, junto a Talento Capital, continúan desarrollando estrategias para seguir conectando a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales en la capital.

Es por esto que la Alcaldía de Bogotá reveló mayor información de las ofertas, requisitos y el listado de los empleos ofertados para la participación de los ciudadanos.

Ofertas de empleo en Bogotá 2026

Este viernes 27 de febrero se dará apertura a la convocatoria que trae vacantes en licitador, sellador de máquina de alta frecuencia o repujador, operaria u operario de confección y técnico en refrigeración. Los interesados podrán acceder a las 100 vacantes por medio de la página oficial de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

Algunos de los detalles de la convocatoria resaltan: mínimo 3 meses de experiencia, hoja de vida actualizada, copia de la cédula de ciudadanía y la copia del Permiso de Protección Laboral en el caso de los extranjeros.

La postulación se llevará a cabo el viernes 27 de febrero de 2026 desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. por lo que se debe confirmar la asistencia al diligenciar el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Así mismo, la Alcaldía precisó que para acceder a dichas vacantes no se requieren intermediarios o pagos de dinero. Por esto, la autoridad hizo un llamado a evitar estafas.

Propuestas gastronómicas en ANATO 2026

Por otro lado, el IPES lidera la participación de las Plazas Distritales de Mercado de Bogotá en ANATO 2026 que se llevará a cabo hasta este viernes 27 de febrero en Corferias. A través de esta estrategia se promueve que vivanderos de las plazas distritales puedan visibilizar una muestra representativa de la cultura gastronómica de la ciudad.

Algunos de los productos que se encontrarán allí son frutas frescas, ensaladas de frutas, tamales, sancocho de gallina, sobrebarriga, empanadas, arroz marinero, postres, café, entre otros productos.

