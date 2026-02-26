Dólar en Colombia vuelve a dispararse: así cerró hoy 26 de febrero

El dólar volvió a tomar impulso en el mercado colombiano. Este jueves 26 de febrero, la divisa estadounidense cerró al alza y se ubicó por encima de los $3.746,08, lo que representó un ascenso de $42,39 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para hoy estuvo en $3.703,69.

La jornada estuvo marcada por una alta volatilidad. El billete verde tocó un mínimo de $3.705 y alcanzó un máximo de $3.830, reflejando el movimiento constante de la moneda durante el día. En total, se realizaron 2.161 transacciones por un valor cercano a US$1.689 millones.

Así cerró el precio del dólar hoy en Colombia, 26 de febrero

De acuerdo con los datos oficiales, el precio del dólar en Colombia para este jueves 26 de febrero de 2026 fue de $3.703,69 como referencia de la TRM. Frente al día anterior, la cotización subió 0,41 pesos, equivalente a un leve incremento del 0,01%.

Sin embargo, más allá del ajuste diario, el dato que llama la atención es que la moneda alcanzó su nivel más alto en más de un mes, algo que no ocurría desde el pasado 13 de enero de 2026. Esto confirma una tendencia reciente de recuperación en el corto plazo.

¿Cómo se comporta frente a semanas y meses anteriores?

En comparación con el mismo día de la semana anterior, el dólar aumentó 0,94%, es decir, $34,48 pesos más. Si se analiza frente al mismo día del mes anterior, el incremento fue de 1,81%, lo que equivale a $65,81 pesos adicionales.

No obstante, al revisar el comportamiento anual, la historia cambia. Frente al mismo día del año anterior, la TRM disminuyó 10,25%, lo que representa una caída de $422,85 pesos. Además, comparado con el inicio de 2026, el dólar registra una baja acumulada de 1,42% ($53,39 pesos).

Aunque el movimiento de este jueves fue moderado, el comportamiento reciente muestra que el dólar vuelve a ganar terreno en Colombia, en un mercado atento a factores internacionales y decisiones económicas locales.