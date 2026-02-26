CANAL RCN
Colombia Video

Millonaria recompensa por el paradero del candidato Andrés Vásquez, desaparecido en Pelaya, Cesar

Las autoridades intensifican búsqueda del aspirante al Senado desaparecido en Pelaya, el pasado 25 de febrero, en una zona de presencia armada ilegal.

Noticias RCN

febrero 26 de 2026
04:55 p. m.
La Gobernación de Cesar y la alcaldía de Pelaya anunciaron una recompensa de $50 millones para quien entregue información sobre el paradero de Andrés Vásquez Vargas, candidato al Senado por el Partido Conservador, desaparecido desde la madrugada del 25 de febrero en el municipio de Pelaya.

La decisión fue tomada durante un Consejo Extraordinario de Seguridad, donde el secretario de Gobierno, Eduardo Esquivel, anunció:

Hasta $50 millones entre la Gobernación del Cesar y la Alcaldía con el objeto de que permita la información fluir.

Detalles de la desaparición del candidato al Senado, Andrés Vásquez Vargas

Según el reporte de las autoridades, Vásquez Vargas se encontraba en Pelaya después de haber estado con la familia de su esposa en Ocaña.

El joven político había llegado a descansar a la casa de sus padres cuando ocurrió su desaparición en circunstancias que están siendo identificadas por las autoridades.

Al amanecer del miércoles 25 de febrero, aproximadamente a las 5:00 a.m., Vásquez salió de la vivienda tras escuchar el ruido de una motocicleta.

Minutos después, su padre se percató de que la puerta de la casa abierta, así como la del vehículo del aspirante al Senado.

En el interior del automóvil se encontraban el celular y los documentos de identidad del joven, pero no había rastro del candidato conservador.

Millonaria recompensa permitiría ubicar información clave del paradero del candidato

El secretario de Gobierno del Cesar indicó que se mantendrán vigilantes: "Nosotros seguiremos atentos aquí en Valledupar y en Aguachica y en todo el departamento sobre la situación de este candidato".

La situación cobra mayor preocupación considerando que en esta zona del Cesar existe una fuerte presencia del ELN y las autodefensas gaitanistas, grupos armados ilegales que operan en la región y que podrían estar relacionados con el caso.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado ninguna hipótesis sobre los responsables de la desaparición.

