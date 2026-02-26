Edwin Cardona habló previo al duelo ante Millonarios por Copa Sudamericana

Atlético Nacional recuperó confianza en Bogotá y, tras la remontada frente a Independiente Santa Fe, ya piensa en el duelo decisivo contra Millonarios por la Copa Sudamericana.

En medio de ese contexto, Edwin Cardona tomó la palabra y dejó mensajes claros tanto sobre el clásico continental como sobre la jugada que generó debate: el penal que no ejecutó en El Campín.

El conjunto ‘antioqueño’ ahora bajo la conducción de Diego Arias, rompió su mala racha como visitante al imponerse en la capital con doblete de Alfredo Morelos. El equipo comenzó en desventaja con un gol tempranero de Omar Frasica, pero reaccionó en el segundo tiempo y mostró carácter para darle vuelta al marcador.

Al finalizar el compromiso, Cardona atendió a los medios y proyectó lo que viene en la Copa Sudamericana, donde Nacional enfrentará a Millonarios FC en partido único en el Estadio Atanasio Girardot.

Edwin Cardona previo a Millonarios por Copa Sudamericana

El volante creativo no podrá estar en ese compromiso por sanción. Debe cumplir una suspensión tras su expulsión ante São Paulo FC en la Copa Libertadores 2025. Aun así, asumió el rol de líder y envió un mensaje de concentración y responsabilidad.

Tenemos que estar un poco más concentrados. Tenemos un gran rival, la gente dice que es un clásico, entonces tenemos que afrontarlo con mucha responsabilidad y Dios quiera que podamos pasar de esta fase para darle una alegría más a la gente que se lo merece, afirmó el ‘10’.

Cardona reconoció la magnitud del compromiso y la presión que implica enfrentar a un adversario histórico en instancia eliminatoria. Nacional llega motivado tras la victoria en Bogotá, un resultado que no solo sumó tres puntos en liga, sino que también fortaleció el ánimo del grupo.

El partido en Medellín será determinante. Al tratarse de un duelo único, no habrá margen de error. El ganador avanzará de fase y el perdedor quedará eliminado del certamen continental.

Por qué Edwin Cardona no cobró el penal ante Santa Fe

Uno de los momentos más comentados del triunfo ante Santa Fe fue el penalti que derivó en el empate parcial. Aunque el encargado habitual era Cardona, el mediocampista decidió cederle el cobro a Alfredo Morelos.

La explicación sorprendió por su tono fraterno. “El encargado de cobrar el penal era yo, pero ustedes saben que yo mantengo con el ‘búfalo’, en los viajes, las 24 horas estoy con él y justo ayer en el avión me dijo que llevaba cuatro goles y el resto de los delanteros cinco. Por eso lo dejé patear, pero bueno, por beneficio del equipo siempre va a ser lo mejor”, reveló.

Morelos convirtió desde los once metros y luego marcó el tanto de la victoria, consolidándose como la figura del encuentro. La decisión de Cardona evidenció liderazgo y lectura de grupo, priorizando el impulso anímico del delantero.

Ahora, mientras Nacional prepara el choque continental, el equipo buscará mantener el envión futbolístico sin uno de sus referentes en cancha. Cardona, aunque ausente por sanción, dejó claro que el objetivo es avanzar y regalarle una alegría más a la afición verdolaga.