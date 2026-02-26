GTA 6 ya tendría fecha de estreno: ¿cuánto costará jugarlo en Colombia?

El mundo de los videojuegos se prepara para uno de sus lanzamientos más esperados por millones de internautas, quienes han catalogado la nueva versión de GTA como el juego más ambicioso y desarrollado de todas las épocas. Tras una espera aproximada de 13 años, actualmente se conoce una fecha tentativa de su lanzamiento y los posibles precios alrededor de su compra.

¿Cuándo saldrá a la venta GTA VI?

Tras la publicación del segundo tráiler del videojuego, en mayo del 2025, los fanáticos han manifestado su interés por conocer la fecha oficial del lanzamiento del juego que, según Rockstar Games, se prevé que podría salir oficialmente el 19 de noviembre de 2026 pese a que estaba previsto para mayo del mismo año.

Sin embargo, entre la comunidad gamer, han surgido nuevas especulaciones ya que uno de los principales temas que ha causado preocupación es el contenido del juego, pues, según Jason Schreier, periodista experto en videojuegos, GTA VI no estaría completo en contenido por lo que su fecha de lanzamiento estaría en duda.

Esto quiere decir que el equipo de desarrolladores estarían trabajando en la finalización de niveles y misiones por lo que todavía no están definidos los contenidos que acabarán siendo parte del juego. Pese a que dicha información no ha sido confirmada ni desmentida por parte de Rockstar Games, miles de fanáticos han expresado su preocupación ante un nuevo posible retraso en su fecha de lanzamiento.

¿Qué tendrá GTA VI?

Para esta nueva entrega se presume que la historia va a contar con más de dos protagonistas, diferentes climas y ecosistemas, la participación de nuevos animales, nuevas habilidades y acciones por parte de todos los personajes, gráficos nunca antes vistos y una historia con hasta 188 horas de trama.

Así mismo, se prevé que se requieran hasta 228.5 GB de almacenamiento para poder instalar el videojuego, sumado a que solo estará disponible para la consola PlayStation 5.

¿Cuánto costará GTA VI?

Otro de los asuntos que ha generado mayor preocupación es el precio que finalmente costará este videojuego, pues, aunque todavía no son oficiales los valores, se presume que podría estar costando entre $405.460 para versiones estándar y hasta $1’105.000 para ediciones superiores o especiales.