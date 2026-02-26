CANAL RCN
Economía

Tarjetas de crédito que dan beneficios para el Mundial 2026: viajes, boletas y descuentos

Conozca las tarjetas de crédito que ofrecen beneficios para el Mundial 2026, desde preventa de boletas hasta viajes, hospedaje, cashback y descuentos exclusivos para los hinchas.

tarjetas de crédito
Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 26 de 2026
03:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Mundial FIFA 2026 no solo despierta la pasión por el fútbol, también mueve la industria financiera y varios bancos en Colombia y en el exterior ya activaron promociones especiales para atraer a los hinchas que sueñan con viajar, comprar boletas y vivir la experiencia en Estados Unidos, México o Canadá.

Miami despeja dudas sobre el Fan Fest del Mundial 2026 tras fuerte polémica
RELACIONADO

Miami despeja dudas sobre el Fan Fest del Mundial 2026 tras fuerte polémica

Estas son las tarjetas de crédito que dan beneficios para el Mundial 2026 y que pueden facilitar el camino hacia la cita más importante del fútbol.

Bancos en Colombia que ofrecen beneficios para el Mundial 2026

El Banco de Bogotá, a través de sus tarjetas Visa, permite participar por paquetes oficiales de hospitalidad del Mundial 2026. Estos incluyen boletas, estadía y experiencias de viaje. Además, los clientes pueden acceder a promociones y sorteos especiales respaldados por la marca Visa.

Morat consolida su dominio global con 24 conciertos agotados en su gira mundial
RELACIONADO

Morat consolida su dominio global con 24 conciertos agotados en su gira mundial

Por su parte, Banco AV Villas lanzó la Tarjeta de Crédito Visa Copa Mundial de la FIFA 2026™, diseñada para que los usuarios accedan a experiencias exclusivas durante el torneo.

El Banco Popular también se sumó a la fiebre mundialista. Promociona sus tarjetas Visa con la posibilidad de ganar entradas y premios relacionados con el evento.

Infantino rompe el silencio y pone el foco sobre México a meses del Mundial
RELACIONADO

Infantino rompe el silencio y pone el foco sobre México a meses del Mundial

Según la entidad, ofrecen tarjetas sin límite de edad, 0% de interés en Despegar para servicios de viaje y acceso a salas VIP en aeropuertos con 12 entradas gratis si la tarjeta es Signature. Incluso es posible exonerar la cuota de manejo si se cumple un monto mínimo de facturación.

Otro es el Banco de Occidente, que ofrece hasta 30% de cashback en la compra de hasta cinco tiquetes con Latam. En tanto, BBVA anuncia hasta 60% de descuento en productos turísticos hacia destinos mundialistas, además de devoluciones en efectivo y puntos.

Tarjetas internacionales con preventa de boletas

En Estados Unidos, tarjetas como Chase Sapphire Preferred® y Reserve® han tenido acceso anticipado a la venta de entradas gracias a alianzas con Visa. Algo similar ocurre con Capital One Venture X, que ofrece periodos exclusivos de preventa.

¿Debe ir Falcao al Mundial 2026? Jorge Luis Pinto dio su respuesta contundente
RELACIONADO

¿Debe ir Falcao al Mundial 2026? Jorge Luis Pinto dio su respuesta contundente

En Canadá, por ejemplo, los clientes Visa de RBC pueden participar en sorteos para ganar boletas, vuelos y hospedaje.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Dólar en Colombia vuelve a dispararse: así cerró hoy 26 de febrero

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy jueves 26 de febrero de 2026

avianca

Avianca anunció cambio que muchos estaban esperando para sus vuelos ‘Economy’

Otras Noticias

Cauca

Apareció la candidata a la Cámara, Ana Guetío, en Cauca: continúa la búsqueda de Andrés Váquez

El ministro de Defensa y vicepresidenta Francia Márquez coordinan un robusto operativo de inteligencia y rescate para ubicar a los políticos.

La casa de los famosos

“Estoy extrañado”: Fernando Solórzano cuestionó a Melissa Gate tras acusarlo ante su pareja

El exparticipante cuestionó las palabras de la antioqueña al encontrarse con su pareja en La Casa de los Famosos.

Mundial de fútbol

Miami despeja dudas sobre el Fan Fest del Mundial 2026 tras fuerte polémica

Cuba

Cuba identifica a uno de los muertos tras ataque a lancha con matrícula de Estados Unidos

Enfermedades

Exigen respuestas ante retrasos que ponen en riesgo la vida de los pacientes