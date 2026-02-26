Tarjetas de crédito que dan beneficios para el Mundial 2026: viajes, boletas y descuentos

El Mundial FIFA 2026 no solo despierta la pasión por el fútbol, también mueve la industria financiera y varios bancos en Colombia y en el exterior ya activaron promociones especiales para atraer a los hinchas que sueñan con viajar, comprar boletas y vivir la experiencia en Estados Unidos, México o Canadá.

Estas son las tarjetas de crédito que dan beneficios para el Mundial 2026 y que pueden facilitar el camino hacia la cita más importante del fútbol.

Bancos en Colombia que ofrecen beneficios para el Mundial 2026

El Banco de Bogotá, a través de sus tarjetas Visa, permite participar por paquetes oficiales de hospitalidad del Mundial 2026. Estos incluyen boletas, estadía y experiencias de viaje. Además, los clientes pueden acceder a promociones y sorteos especiales respaldados por la marca Visa.

Por su parte, Banco AV Villas lanzó la Tarjeta de Crédito Visa Copa Mundial de la FIFA 2026™, diseñada para que los usuarios accedan a experiencias exclusivas durante el torneo.

El Banco Popular también se sumó a la fiebre mundialista. Promociona sus tarjetas Visa con la posibilidad de ganar entradas y premios relacionados con el evento.

Según la entidad, ofrecen tarjetas sin límite de edad, 0% de interés en Despegar para servicios de viaje y acceso a salas VIP en aeropuertos con 12 entradas gratis si la tarjeta es Signature. Incluso es posible exonerar la cuota de manejo si se cumple un monto mínimo de facturación.

Otro es el Banco de Occidente, que ofrece hasta 30% de cashback en la compra de hasta cinco tiquetes con Latam. En tanto, BBVA anuncia hasta 60% de descuento en productos turísticos hacia destinos mundialistas, además de devoluciones en efectivo y puntos.

Tarjetas internacionales con preventa de boletas

En Estados Unidos, tarjetas como Chase Sapphire Preferred® y Reserve® han tenido acceso anticipado a la venta de entradas gracias a alianzas con Visa. Algo similar ocurre con Capital One Venture X, que ofrece periodos exclusivos de preventa.

En Canadá, por ejemplo, los clientes Visa de RBC pueden participar en sorteos para ganar boletas, vuelos y hospedaje.