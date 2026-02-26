“Parece una película de terror”: familias buscan a 13 desaparecidos en el sureste de Brasil tras fuertes lluvias

Con el temor de nuevas lluvias y en medio de evacuaciones, rescatistas y vecinos retomaron este jueves la búsqueda de 13 desaparecidos en el sureste de Brasil, donde ya se contabilizan 55 muertos por el feroz temporal que azota al estado de Minas Gerais desde el lunes.

Las precipitaciones excepcionales provocaron inundaciones, derrumbes y deslizamientos de tierra que sepultaron viviendas en municipios como Juiz de Fora y Ubá. Más de 5.000 personas debieron abandonar sus hogares en la región.

Evacuaciones y escenas de pánico

La alarma volvió a sonar la noche del miércoles, cuando nuevas precipitaciones anegaron calles y causaron más deslizamientos. Se prevé que las lluvias continúen hasta el fin de semana.

RELACIONADO La foto viral de Carlo Ancelotti en el Carnaval de Rio siendo besado por tres mujeres

“Llovió mucho, el barranco cayó todavía más y la defensa civil nos llamó a evacuar”, relató Luiz Otávio Souza, vecino de Juiz de Fora cuyo sobrino permanece desaparecido. “Todo el mundo está en pánico, parece una película de terror”, agregó entre lágrimas.

En barrios como Parque Burnier y Tres Moinhos, las casas quedaron sepultadas por el lodo. Muchos habitantes regresaron durante las horas sin lluvia para recuperar muebles, electrodomésticos y mascotas, atravesando calles cubiertas de barro.

RELACIONADO Alto funcionario en Brasil asesinó a sus dos hijos y se quitó la vida tras descubrir una infidelidad de su esposa

Lluvias extremas y calentamiento global

Juiz de Fora registró entre domingo y martes un acumulado de 229,9 mm de lluvia, mientras que el total mensual alcanzó 579 mm, un 240% por encima del promedio de febrero, según el Instituto Nacional de Meteorología.

El meteorólogo Carlos Nobre explicó que el fenómeno estuvo asociado a un frente frío y a la elevada temperatura del Atlántico, lo que favoreció la formación de nubes de gran desarrollo vertical y aguaceros intensos. “Con el calentamiento global, la atmósfera tiene más energía y los eventos se vuelven más extremos”, señaló.

La tragedia se suma a otros desastres recientes en Brasil vinculados a fenómenos climáticos extremos. En 2024, inundaciones inéditas en el sur del país dejaron más de 200 muertos y afectaron a dos millones de personas, en una de las peores catástrofes naturales de la historia brasileña.