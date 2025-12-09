CANAL RCN
Economía

Este es el país latinoamericano con más rechazo de visas en Estados Unidos

Venezuela es el país latinoamericano con más rechazo de visas en Estados Unidos: el 37,40 % de solicitudes de turismo y negocios son negadas, según datos recientes.

EE. UU. cambia reglas: nuevo requisito para visas de turismo y negocios desde septiembre
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 12 de 2025
07:06 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Solicitar una visa para Estados Unidos se ha convertido en un proceso que para miles de latinoamericanos resulta largo, complejo y lleno de incertidumbre.

EE. UU. cambia reglas: nuevo requisito para visas de turismo y negocios desde septiembre
RELACIONADO

EE. UU. cambia reglas: nuevo requisito para visas de turismo y negocios desde septiembre

Cada entrevista en el consulado representa un momento de expectativa y ansiedad, pues el resultado puede cambiar los planes de viaje de familias enteras.

Un reciente informe citado por Gizmodo reveló cuáles son los países de la región con mayor dificultad para obtener la visa de turismo y negocios (categoría B).

Allí se confirma que un país en particular lidera el ranking de rechazos y enfrenta serias complicaciones para que sus ciudadanos accedan al documento.

Venezuela, el país con más rechazos de visa

De acuerdo con el reporte, Venezuela encabeza la lista de Latinoamérica con un índice de rechazo del 37,40 % en solicitudes de visas de turismo y negocios para Estados Unidos. Esta cifra refleja una problemática que va más allá de lo administrativo y se relaciona directamente con la crisis social y económica que atraviesa el país.

País muy visitado en Sudamérica exigirá visa a más de 40 países en este mes de septiembre: conozca el listado
RELACIONADO

País muy visitado en Sudamérica exigirá visa a más de 40 países en este mes de septiembre: conozca el listado

La falta de empleo formal, propiedades a su nombre o ingresos comprobables hace que muchos venezolanos no logren demostrar un vínculo sólido con su país de origen, requisito fundamental para que el consulado tenga la certeza de que el solicitante regresará después de su viaje.

El impacto en la movilidad de los ciudadanos

La situación venezolana genera frustración entre quienes buscan visitar a familiares, estudiar o simplemente conocer Estados Unidos. El alto nivel de rechazos también evidencia el reto que supone para los consulados diferenciar entre quienes viajan por turismo y quienes podrían estar buscando migrar de manera permanente.

Mientras tanto, miles de venezolanos siguen enfrentando la tensión de una cita consular que, con frecuencia, termina en una negativa. El caso refleja cómo la crisis interna de un país repercute incluso en la movilidad internacional de sus ciudadanos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 11 de septiembre de 2025

Trabajo

Trabajadores independientes que no están obligados a pagar seguridad social

Reforma tributaria

Conjuntos residenciales no tendrán cobro importante ante la DIAN: nueva ley los cobijaría

Otras Noticias

Estados Unidos

Habló la mamá del asesino de la joven ucraniana en un tren en EE.UU.

La mamá del asesino de la joven ucraniana rompió el silencio y contó detalles de la vida de su hijo.

Masterchef Celebrity Colombia

¿Traición? Valentina Taguado le da su delantal negro a una compañera en MasterChef

La locutora generó comentarios al hacer uso de un polémico beneficio que impactó a todos sus compañeros.

Cauca

Liberan a Samuel Londoño, hijo de exalcalde que llevaba secuestrado 10 días en Miranda, Cauca

Vuelta a España

La Vuelta a España toma medidas drásticas para la llegada el domingo a Madrid

Cuidado personal

¿Qué beneficios tiene el pilates, ejercicio que practica Cristiano Ronaldo?