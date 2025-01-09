CANAL RCN
Internacional

País muy visitado en Sudamérica exigirá visa a más de 40 países en este mes de septiembre: conozca el listado

Esta medida busca fortalecer la seguridad estatal y el control migratorio.

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
07:01 a. m.
A partir de este 1 de septiembre, Ecuador, uno de los destinos más visitados durante el último tiempo por los turistas ha anunciado, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana que exigirá una visa de visitante temporal de Transeúnte a los ciudadanos de 45 países que actualmente ya requieren visado para ingresar al país.

De acuerdo con lo emitido, esta medida busca fortalecer la seguridad estatal y el control migratorio.

El documento se podrá tramitar de manera online a través de su página web oficial desde cualquier punto del mundo, sin necesidad de estar dentro del territorio ecuatoriano.

Estos son los países a los que se le exigirá visa de Ecuador

El trámite para obtener la visa debe realizarse obligatoriamente fuera del territorio ecuatoriano, a través de la plataforma digital de la Cancillería. El costo total asciende a 80 dólares, desglosados en 50 dólares por el formulario de solicitud y 30 dólares por la emisión del visado.

La nueva disposición, que se ampara en una reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, establece la figura de la "Visa de Visitante Temporal de Transeúnte". Este requisito es obligatorio para los nacionales de países como Venezuela, Cuba, Haití, y una extensa lista de naciones de África y Asia.

Las autoridades ecuatorianas han señalado que esta medida es parte de los esfuerzos del gobierno para gestionar de manera más efectiva los flujos migratorios, en un contexto de creciente presión, sobre todo por la migración venezolana.

A pesar de la exigencia, la Cancillería ha recalcado que la disposición se enmarca en el respeto a los derechos humanos y el marco legal vigente.

Conozca el listado completo de países:

  • Afganistán
  • Angola
  • Bangladesh,
  • Camerún,
  • Cuba
  • Egipto
  • Eritrea
  • Etiopía
  • Filipinas
  • Gambia
  • Ghana
  • Guinea
  • Kenia
  • India
  • Irak
  • Irán
  • Libia
  • Nigeria
  • Pakistán
  • Nepal
  • República Democrática del Congo
  • Corea del Norte
  • Senegal
  • Siria
  • Sri Lanka
  • Somalia
  • Venezuela
  • Vietnam
  • Yemen
  • Haití
  • República del Congo
  • Malí
  • Costa de Marfil
  • Birmania (Myanmar)
  • Uzbekistán
  • Tayikistán
  • Albania
  • Chad
  • Guinea Bissau
  • Kirguistán
  • Mauritania
  • Sierra Leona
  • Sudán
  • Sudán del Sur
  • China.
