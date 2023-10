Hay que masificar el sistema de bicicletas públicas: Rodrigo Lara

El candidato a la Alcaldía por Movimiento Liderazgo Amplio de Renovación Avanzada, Rodrigo Lara, habló en #EnBiciElectoral del sistema de bicicletas compartidas de la capital, la inseguridad para los usuarios de la bici y los proyectos que plantea para proteger a la ciudadanía en general.

¿Cuál es la propuesta ganadora de Rodrigo Lara para los ciclistas?

La clave de un sistema de bicicletas públicas, por los tiempos que tienes de entrega o de uso, es que existan muchísimos puntos por toda la ciudad.

Creo que, si nosotros lo masificamos y tenemos muchas, la gente los usa más y puede ser más barato. A veces pueden ser un poco costosas.

¿Qué hacer con la seguridad y las luminarias?

Eso se presta para que el bandido para que el delincuente se haga 'zape' y robe, por eso yo hablo de que Bogotá es Ciudad Gótica aquí no hay ley y los ladrones, los bandidos, no le tienen miedo a la autoridad. La alcaldía de Claudia López ha sido un rotundo fracaso en materia de seguridad.

Esta ciudad necesitaría 2.200 cámaras LPR en 2.200 puntos y eso te facilitaría, por ejemplo, si hay un reporte de una bicicleta robada con ciertos rasgos, tú puedes saber por dónde va, aunque es más difícil que hacerlo con una moto, pero pues se puede hacer. Transmilenio, digamos la verdad, es malo y caro.

¿Cuánto debería costar un pasaje Transmilenio entonces?

Si lo extrapolas a lo que le cuesta un madrileño su metro, pues debería costar cinco o seis veces menos 600 o 700 pesos y si eres estudiante debería costarte, incluso, tener un abono mensual en donde no pagas más de 20.000 pesos. Aquí hacen las cosas muy chambonas aquí contratan, a unos contratistas sabandijas, muchas veces, y todos lo hacen a medias.

Yo no entiendo un gobierno que prometía tanto como el de Claudia López. Haya sido tan descuidado, fracasó, en materia de seguridad, en materia de basuras, ha fracasado en muchos frentes. Nos quiere imponer ese Transmilenio en la Séptima que es absurdo, no dejó contratada la segunda línea de metro.

¿Qué hizo bien y que hizo mal Claudia López con el tema de los ciclistas?

Bien. Las bicicletas públicas, el sistema público es bueno, todavía es muy pequeño. Cada 600 metros debe haber un paradero para que sean más baratas y para que la gente las use.

La seguridad, no hay globos aerostáticos como los hay en Santiago de Chile, no hay que coger el caso de Israel, para supervisar el cuartel general del crimen que es Santa Fe, La Estanzuela y La Favorita donde llegan las bicicletas robadas, los celulares robados y nadie hace nada. Vas y les clavas a esos bandidos un globo aerostático que lo que hace es recoger imágenes durante 24 horas, eso baja, se procesa con analítica, se cruza con base de datos Dijín, Fiscalía y si es extranjero no empadronado en Colombia, con redes sociales.

Todas las alamedas, todas las ciclorrutas deberían tener cámaras cada 100 metros. Yo voy a contratar seguridad privada, señores que lleguen en moto de esos que contratan en los barrios ricos para que estén haciendo el recorrido, la primera línea de la seguridad.

Bogotá tiene 82.000 miembros retirados de Policía y de Fuerzas Militares, yo los voy a reincorporar de dos maneras: primero donde vive un policía y un militar les voy a pedir a esos hombres, que sirvieron a la patria, montar un frente de seguridad en sus cuadras, se dotan de una aplicación que les permita básicamente comunicarse con policía con sistema radio y con aplicación y tener botones de denuncia.

Como no hay suficientes policiales en un CAI necesitamos drones de reacción inmediata para que empiecen a manejar unos drones que cuando hay una llamada esté georreferenciado y allá llegue el dron.

¿Cómo mejorar la cultura ciudadana?

Lo vamos a promover mucho, vamos a convivir ciclistas, moteros, peatones. No vamos a gobernar con los exalcaldes de Odebrecht de exalcaldes del ‘cartel de la contratación’, vamos a hacer una Alcaldía nueva.

¿Usted va a firme hasta el 29 de octubre?

La gente me conoce y sabe que la tibieza no es una característica mía.