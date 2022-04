Lluvia de críticas a Francia Márquez por recibir subsidios del Gobierno

Un día de fuertes críticas para la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, Francia Márquez vuelve a estar en el foco de la polémica debido a una investigación que demuestra que actualmente ella es beneficiaria de un programa del Gobierno Nacional, que busca apoyar económicamente a las personas de bajos recursos en el país.

Cabe resaltar, que el programa ‘Ingreso Solidario’ fue creado durante la pandemia en el año 2020, especialmente para favorecer a las familias con escasos recursos y que no las cubrían otros subsidios del Estado. De acuerdo con las cifras publicadas por la Revista Semana, Márquez había recibido 25 giros que suman 4 millones de pesos y aún no ha renunciado al beneficio. Sin embargo, los cuestionamientos provienen de las declaraciones de Francia donde ha asegurado que el Gobierno no cumple las necesidades de la ciudadanía, por lo que muchos opositores piden coherencia.

Otro tema de la investigación es la afiliación actual de Márquez a un fondo de pensiones privado, a los que ha catalogado como “corruptos” y "fracasados", teniendo en cuenta que apoya públicamente la propuesta del candidato Gustavo Petro de fortalecer los fondos de pensiones públicos, una de las propuestas más polémicas de su campaña.

Declaraciones de Francia Márquez ante los señalamientos

La candidata reconoció que hizo parte del sistema Sisbén III desde el año 2013, y que luego pasó a ser parte del Sisbén IV en marzo de 2021. Y aunque aseguró que su equipo está preparando una declaración oficial con respecto al tema, anticipó en declaraciones a La W, que pertenecer a estos programas es totalmente normal, al igual que cualquier mujer colombiana pobre, y que esta publicación se trataba de “un intento por pisotear su nombre”.

Ante la polémica el candidato Gustavo Petro también dio declaraciones vía Twitter en apoyo a su fórmula vicepresidencial.

