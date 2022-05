María Ángela Holguín aseguró que Petro o Hernández podrían ser el Chávez colombiano

En el marco de las elecciones presidenciales y el diálogo con las parejas de los candidatos, Noticias RCN conversó con María Ángela Holguín, pareja de Sergio Fajardo, quien entre otras cosas aseguró que no se visualiza como primera dama.

“Me visualizo compañera y acompañante de Sergio. Quiero acompañarlo en cosas que desde mi vida anterior de funcionaria pública he visto y qué digo ‘nadie se le mete a un tema grande’, por ejemplo, cómo lograr algún día transformar La Guajira y el Chocó”, dijo.

María Ángela Holguín y Sergio Fajardo

Reveló también que entre los momentos más difíciles que han tenido que pasar como pareja durante la campaña, está “todo lo que fue alrededor de la coalición”, debido a que algunas personas hacían declaraciones fuertes “sobre todo contra Sergio”.

Consultada por los posibles abandonos a la campaña de Fajardo, María Ángela Holguín manifestó que “la consulta quedó como si fuera una primera vuelta, pero estamos hasta ahora yendo a la primera vuelta. Hasta ahora estamos yendo a que cada ciudadano diga qué es lo que quiere para el país”.

Creo poco en las encuestas

Confesó confiar poco en los resultados de las encuestas argumentando que, de 50 millones de personas, “una encuesta de 1.600 es la tendencia”.

Además, aseguró que hay cosas en las que no están de acuerdo, como por ejemplo la revisión de los tratados de libre comercio.

“Creo que la globalización llevó a que tenemos que tener acuerdos, para que nos compren tenemos que comprar”, agregó.

¿Petro o Hernández el Chávez colombiano?

“Hay algo que a mí me angustia mucho porque nos parecemos a lo que pasó con Venezuela en el momento en que eligió a Chávez. La gente no cree en nada y eso pasó en Venezuela. Acabaron eligiendo una persona que venía de afuera, que no tenía nada que ver, que lo único que hacía era criticar, cosa que a la gente le gusta y mire en lo que quedaron”.

Adicionalmente, señaló que el ‘Chávez’ de Colombia “puede ser Petro, puede ser (Rodolfo) Hernández. Como la gente quiere oír que las cosas pueden cambiar, entonces esos candidatos que dicen mucho más fácilmente que todo va a ser distinto, es en lo que acaban aferrándose”.