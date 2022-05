“Tenemos que entender que el otro es diferente”: Verónica Alcocer, esposa de Gustavo Petro

En el marco de las elecciones presidenciales de este domingo 29 de mayo, Noticias RCN habló con Verónica Alcocer, esposa del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, quien se refirió al día a día con el aspirante a la Casa de Nariño en su papel como esposa y mano derecha de la campaña.

“Las dos actividades quitan el suficiente tiempo como para que pasen cinco o seis días sin ver a los hijos, los veo a raticos, no es rico, pero hay compromisos y toca. Además, ya están grandes y entienden de las obligaciones”, dijo Verónica.

¿Quién manda en casa?

“(Entre risas) Yo. Gustavo es una persona que, para ese tema, es muy fácil, dócil, aparenta que no lo fuese, pero lo es… Es de lavar y planchar, no molesta si la ropa está planchada o no, no es exigente en ese tipo de temas”, precisó.

Los consejos de Verónica a Gustavo Petro

“Yo trato de estar acompañándolo, a veces los consejos se vuelven muy ‘mamitas’, lo escucho y lo apoyo. Lo he visto muy feliz, si está nervioso no se le nota”.

Y añadió: “Aquí hay libertad de expresión, trato de que me respeten las posiciones y respetar las otras, en ese orden ideas, he tratado de enviar el mensaje de que, cuando hay esa diferencia, haya el respeto por el otro y la palabra del otro”.

El impacto de las redes sociales

“El llamado que he hecho siempre es que tenemos que entender que el otro es diferente. Lo que nos une como Nación es que tenemos muchos puntos de encuentro, puntos en común por los cuales salir adelante y luchar, respetándonos si uno piensa diferente al otro”, señaló.

¿Cuatro años en la Presidencia?

“Solo cuatro años, eso lo dice la Constitución y a mi esposo jamás lo he escuchado decir que piensa perpetuarse en el poder”, dijo Verónica con vehemencia.

El papel de Verónica si llega Petro a la Presidencia

“Es clarísimo para mí desde hace varios años, el tema del maltrato a la mujer, violencia contra los niños, violencia sexual, agresión física, porque tenemos una sociedad que, si sigue ese rumbo, no será viable, tenemos que hacer de nuestros hogares, calles e instituciones, sitios seguros”, finalizó.