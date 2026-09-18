Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 17 de septiembre de 2026

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septiembre 18 de 2026
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  • Un video en poder de la Fiscalía es clave para esclarecer el crimen de la niña encontrada en un alcantarilla en Ciudad Bolívar. Las imágenes muestran a quien sería la pareja de la hermana de la menor sacándola del municipio en moto.
  • Un comerciante de 34 años fue rescatado tras permanecer secuestrado por un grupo criminal que delinquía para el Clan del Golfo. Los delincuentes exigían $130 millones por la liberación.
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