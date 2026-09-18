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Fuerte temblor en Colombia hoy, 18 de septiembre, se sintió en varias ciudades: vea el reporte

Fuerte temblor de magnitud 4,6 sacudió Colombia este 18 de septiembre. El sismo tuvo epicentro en Istmina, Chocó, y se sintió en varias ciudades.

Temblor en Colombia hoy 18 de septiembre
Foto: SGC

Noticias RCN

septiembre 18 de 2026
06:38 a. m.
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Un fuerte temblor volvió a sentirse en varias regiones de Colombia durante la madrugada de este viernes 18 de septiembre.

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El movimiento tuvo su epicentro en Chocó, departamento que en los últimos días ha concentrado varios eventos sísmicos percibidos también en ciudades del Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

Fuerte temblor en Colombia hoy, 18 de septiembre: epicentro y magnitud

De acuerdo con el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo ocurrió exactamente a la 1:17 a. m. y tuvo una magnitud de 4,6, con una profundidad de 42 kilómetros. El epicentro fue localizado en Istmina, Chocó.

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Entre los municipios más cercanos al evento aparecen Sipí, Chocó, a 29 kilómetros; Trujillo, Valle del Cauca, a 50 kilómetros; y El Dovio, también en Valle del Cauca, a 55 kilómetros.

El movimiento fue percibido en diferentes puntos del occidente colombiano. Se recibieron reportes ciudadanos desde Cali, Pereira, Dosquebradas y otros municipios del Eje Cafetero.

Cabe recordar que esta zona ha registrado una actividad sísmica recurrente durante los últimos días. Incluso, el jueves 17 de septiembre se presentó otro movimiento de magnitud 4,6 con referencia en Sipí, Chocó.

Así reportaron los ciudadanos el temblor en Colombia

Tras el movimiento de la madrugada, varias personas acudieron a redes sociales y canales de reporte para contar cómo sintieron el sismo.

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"Sin mentir ya este es como 10mo terremoto que siento y se sacudió la cama terrible", comentó una persona.

Desde Risaralda también señalaron: "Sí, Dosquebradas". Otro ciudadano manifestó: "No puede ser de 4.6, se sintió más fuerte que el de la tarde".

En Cali igualmente hubo reportes: "Sí, en el sur de Cali, fuerte remezón".

El SGC mantiene habilitada su plataforma Sismo Sentido, donde los ciudadanos pueden informar en qué lugar percibieron un movimiento y sus efectos. Estos datos ayudan a la entidad a evaluar la intensidad con la que fue sentido en diferentes regiones del país.

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