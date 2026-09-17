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Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 17 de septiembre de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 17 de 2026
05:14 p. m.
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  • Gobierno trabajará en la reactivación de proyectos de exploración de gas e hidrocarburos: vicepresidente Restrepo
  • Contraloría pone la lupa sobre $4,4 billones del FOMAG por presuntas irregularidades
  • Tío de la menor hallada en una alcantarilla reveló presuntas señales de acoso antes de la muerte de la niña
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