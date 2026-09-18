Definidas las semifinales de Libertadores y Sudamericana: Argentina y Brasil siguen dominando el continente

Este jueves 17 de septiembre se definieron los semifinalistas de los dos torneos de clubes más importantes de Sudamérica; por la Copa Libertadores ya es seguro que al menos un equipo de Brasil será finalista, mientras que por la Copa Sudamericana, hay uno en cada llave. Podría haber pleno de brasileños en las dos finales continentales.

Boca Juniors de Argentina y Montevideo City de Uruguay son los dos equipos que intentarán detener el poderío que Brasil viene mostrando durante los últimos años. El año para los equipos colombianos no fue el más próspero; Deportes Tolima e Independiente Santa Fe fueron los que más cerca estuvieron de llegar a las instancias finales, pero ya son ocho años en los que no hay ningún club cafetero entre los cuatro mejores de ambos torneos.

Definidas las semifinales de Libertadores y Sudamericana

La Copa Libertadores ya tiene definidos a los 4 mejores del campeonato y, como es costumbre, Palmeiras y Flamengo hacen parte del selecto grupo; el 'verdao' tuvo que sufrir más de la cuenta y eliminó por penales a Liga de Quito, mientras los 'aurinegros' dejaron afuera a Independiente del Valle.

Fluminense, el otro club de Río, borró a Platense y, en uno de los partidos más emocionantes de la semana, Estudiantes le ganó a Corinthians en Sao Paulo y selló su paso a semifinales; Memphis Depay, estrella internacional de Corinthians, erró un penal al minuto 95.

'La otra mitad de la gloria', que se definirá en Barranquilla, también ya conoce a los que buscarán estar en la gran final. Vasco da Gama dejó afuera a Independiente Santa Fe; Boca Juniors volvió a ser fuerte en Brasil y eliminó a Sao Paulo; Atlético Mineiro le remontó al Santos de Neymar para instalarse en semis y, en el último partido de la semana, Montevideo City goleó 3-0 a Cienciano para sellar su clasificación.

Así se jugarán las semifinales

Por Copa Libertadores:

Palmeiras vs. Fluminense

Estudiantes vs. Flamengo

Por Copa Sudamericana:

Boca Juniors vs. Vasco da Gama

Montevideo City vs. Atlético Mineiro

Los partidos se jugarán en las semanas del 14 y 21 de octubre con horarios aún por definir.