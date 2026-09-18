CANAL RCN
Deportes

Definidas las semifinales de Libertadores y Sudamericana: Argentina y Brasil siguen dominando el continente

De los ocho clubes que disputarán el paso a las finales, solo hay uno que no es Brasileño ni Argentino.

Definidas semifinales Libertadores y Sudamericana.
Foto: Conmebol Libertadores | Conmebol Sudamericana

Noticias RCN

septiembre 18 de 2026
06:49 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este jueves 17 de septiembre se definieron los semifinalistas de los dos torneos de clubes más importantes de Sudamérica; por la Copa Libertadores ya es seguro que al menos un equipo de Brasil será finalista, mientras que por la Copa Sudamericana, hay uno en cada llave. Podría haber pleno de brasileños en las dos finales continentales.

¡BOMBA! Aparte de James, estas son las ausencias de peso en la última convocatoria de la Selección Colombia
RELACIONADO

¡BOMBA! Aparte de James, estas son las ausencias de peso en la última convocatoria de la Selección Colombia

Boca Juniors de Argentina y Montevideo City de Uruguay son los dos equipos que intentarán detener el poderío que Brasil viene mostrando durante los últimos años. El año para los equipos colombianos no fue el más próspero; Deportes Tolima e Independiente Santa Fe fueron los que más cerca estuvieron de llegar a las instancias finales, pero ya son ocho años en los que no hay ningún club cafetero entre los cuatro mejores de ambos torneos.

Definidas las semifinales de Libertadores y Sudamericana

La Copa Libertadores ya tiene definidos a los 4 mejores del campeonato y, como es costumbre, Palmeiras y Flamengo hacen parte del selecto grupo; el 'verdao' tuvo que sufrir más de la cuenta y eliminó por penales a Liga de Quito, mientras los 'aurinegros' dejaron afuera a Independiente del Valle.

Fluminense, el otro club de Río, borró a Platense y, en uno de los partidos más emocionantes de la semana, Estudiantes le ganó a Corinthians en Sao Paulo y selló su paso a semifinales; Memphis Depay, estrella internacional de Corinthians, erró un penal al minuto 95.

'La otra mitad de la gloria', que se definirá en Barranquilla, también ya conoce a los que buscarán estar en la gran final. Vasco da Gama dejó afuera a Independiente Santa Fe; Boca Juniors volvió a ser fuerte en Brasil y eliminó a Sao Paulo; Atlético Mineiro le remontó al Santos de Neymar para instalarse en semis y, en el último partido de la semana, Montevideo City goleó 3-0 a Cienciano para sellar su clasificación.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia Femenina en el Mundial Sub-20? ¡Ya tiene rival!
RELACIONADO

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia Femenina en el Mundial Sub-20? ¡Ya tiene rival!

Así se jugarán las semifinales

Por Copa Libertadores:

  • Palmeiras vs. Fluminense
  • Estudiantes vs. Flamengo

Por Copa Sudamericana:

  • Boca Juniors vs. Vasco da Gama
  • Montevideo City vs. Atlético Mineiro

Los partidos se jugarán en las semanas del 14 y 21 de octubre con horarios aún por definir.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atletismo

Run Tour Avianca 2026 en Bogotá: fecha, precio de inscripción y millas para corredores

Fútbol

Hinchas tendrán ingreso biométrico en El Campín: así funcionará la nueva medida

Selección Colombia

¡BOMBA! Aparte de James, estas son las ausencias de peso en la última convocatoria de la Selección Colombia

Otras Noticias

Temblor en Colombia

Fuerte temblor en Colombia hoy, 18 de septiembre, se sintió en varias ciudades: vea el reporte

Fuerte temblor de magnitud 4,6 sacudió Colombia este 18 de septiembre. El sismo tuvo epicentro en Istmina, Chocó, y se sintió en varias ciudades.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 17 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

Se definió la suerte tras el sorteo del Super Astro Luna de este 17 de septiembre. Descubra aquí el resultado exacto.

Tecnología

Fibra, 5G y Wi-Fi 7: Los verdaderos retos y cambios que impactarán la banda ancha regional

Cuidado personal

Cómo combatir la caída del cabello: Rutina y consejos eficaces

Venezuela

Opositor venezolano fue capturado en medio de negociaciones con el oficialismo: llevaba dos años en el exilio