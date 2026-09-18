¿Sigue la recompensa por Diosdado Cabello? EE. UU. responde

Estados Unidos confirmó que mantiene vigente la recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Diosdado Cabello, pese al reciente cambio de posición de Washington frente a Venezuela.

La reciente certificación de Venezuela en materia de lucha contra las drogas abrió una pregunta sobre la situación de Diosdado Cabello: ¿Estados Unidos también había cambiado su posición frente al dirigente venezolano?

El Departamento de Estado respondió que no. En declaraciones entregadas a NTN24, la dependencia aseguró que su valoración sobre el denominado Cartel de los Soles no ha cambiado y que las ofertas de recompensa relacionadas con sus integrantes continúan vigentes.

En el caso de Cabello, la recompensa asciende a hasta US$25 millones. El Gobierno estadounidense elevó ese monto en enero de 2025, cuando pasó de US$10 millones a US$25 millones por información que permita su arresto o condena.

¿Por qué Estados Unidos mantiene la recompensa por Cabello?

La decisión se mantiene pese al giro que Washington anunció esta semana frente a Venezuela.

Estados Unidos determinó que Venezuela ya no debía ser considerada un país que había “fracasado de manera demostrable” en el cumplimiento de sus compromisos de lucha contra el narcotráfico.

Según el Departamento de Estado, la decisión respondió a una mayor cooperación de las autoridades venezolanas en operaciones contra organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

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Sin embargo, esa certificación no significó retirar las recompensas relacionadas con el Cartel de los Soles.

El Departamento de Estado señaló que mantiene su valoración sobre esa organización y que las ofertas de recompensa siguen vigentes. En otras palabras, Washington está diferenciando entre la cooperación del Gobierno venezolano en materia antidrogas y las acusaciones estadounidenses contra determinados funcionarios.

¿Cuánto dinero ofrece EE. UU. por Diosdado Cabello?

La recompensa vigente es de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena. El Departamento de Estado mantiene a Cabello dentro de su programa de recompensas por narcóticos.

Estados Unidos acusa al dirigente venezolano de participar en una conspiración relacionada con narcoterrorismo, importación de cocaína y delitos asociados con armas.

La confirmación llega además en un momento particular: Cabello continúa siendo una figura de alto nivel dentro del poder venezolano, mientras Washington avanza simultáneamente en una relación de cooperación con el gobierno interino de Delcy Rodríguez.

De esta manera, el cambio en la relación entre Estados Unidos y Venezuela no modifica la recompensa: la oferta de hasta US$25 millones por información sobre Cabello continúa vigente, según confirmó el Departamento de Estado.