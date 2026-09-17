Fibra, 5G y Wi-Fi 7: Los verdaderos retos y cambios que impactarán la banda ancha regional

América Latina se encuentra en medio de una transformación digital acelerada. La expansión de infraestructuras críticas como la fibra óptica, el avance constante de las redes 5G y la llegada de tecnologías de vanguardia como el Wi-Fi 7 están preparando a la región para una nueva generación de servicios digitales que exigen mayores niveles de velocidad, capacidad y estabilidad. Este panorama responde a una creciente demanda por parte de hogares y empresas que buscan optimizar su conectividad diaria.

El impacto de este desarrollo tecnológico va mucho más allá del entretenimiento, convirtiéndose en un motor fundamental para la economía regional. De acuerdo con estimaciones de la GSMA (Asociación del Sistema Global para las Comunicaciones Móviles), las tecnologías y servicios móviles generaron cerca de US$600.000 millones en valor económico en América Latina durante 2025, lo que representa un 8,6% del Producto Interno Bruto (PIB) regional.

De cara al año 2030, se proyecta que esta contribución económica alcance los US$700.000 millones, impulsada fuertemente por la adopción masiva del 5G, la inteligencia artificial y diversas herramientas digitales.

El rol estratégico del 5G y la diversidad tecnológica

Dentro de este ecosistema en evolución, el 5G jugará un papel estelar. Según las proyecciones de la GSMA, para 2030 esta tecnología representará aproximadamente el 50% de las conexiones móviles en América Latina. Esto abrirá un abanico de posibilidades para aplicaciones complejas que requieren una alta capacidad de transmisión y una baja latencia.

Sin embargo, los expertos coinciden en que el futuro de la banda ancha no recae en una sola solución tecnológica. Mientras que la fibra óptica se mantiene como el pilar indispensable para garantizar la capacidad robusta de las redes fijas, alternativas como el acceso inalámbrico fijo (FWA) permiten llevar internet de alta velocidad a un sinfín de hogares y empresas aprovechando la infraestructura móvil. Cifras de la GSA indican que, a junio de 2026, unos 514 operadores distribuidos en 179 países y territorios ya habían comercializado servicios FWA basados en tecnologías LTE o 5G.

Al respecto, Patricia Velázquez, directora adjunta para Colombia, Centroamérica y Caribe de MediaTek, señala que la conectividad actual ya no se limita exclusivamente a medir la velocidad. En su lugar, los usuarios demandan redes capaces de administrar múltiples dispositivos y aplicaciones simultáneamente sin sacrificar la estabilidad o incrementar la latencia.

La transformación también se vive de puertas adentro en los hogares latinoamericanos. Hoy en día, una gran variedad de equipos —como smartphones, computadores, televisores inteligentes, consolas de videojuegos, cámaras de seguridad, electrodomésticos y dispositivos del Internet de las Cosas (IoT)— comparten de forma simultánea una misma red. Sumado a esto, experiencias demandantes como el streaming de alta resolución, el gaming en la nube y las herramientas basadas en inteligencia artificial elevan notablemente los estándares de exigencia técnica.

Para dar abasto con esta realidad, el estándar Wi-Fi 7 emerge como un habilitador clave. Gracias a innovaciones como la operación de múltiples enlaces (MLO, por sus siglas en inglés), esta tecnología permite utilizar diversos canales de manera simultánea para optimizar el rendimiento global y reducir drásticamente la latencia.

Compañías del sector de semiconductores como MediaTek, a través de plataformas como Filogic Wi-Fi 7, diseñan soluciones específicas para integrar estas capacidades avanzadas en routers, dispositivos móviles, equipos empresariales y ecosistemas IoT.