Mañana Express jueves 17 de septiembre de 2026

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septiembre 17 de 2026
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  • Ana Lucía González es el nombre de la pequeña que fue hallada sin vida en una alcantarilla en Bogotá. Las autoridades ya capturaron a un hombre que sería el presunto responsable del crimen.
  • La Policía aprehendió a un adolescente de 14 años vinculado a una investigación por su presunta participación en el delito de homicidio agravado conra un hombre de 32 años en medio de una riña.
  • El Gaula realizó un megaoperativo en Ciudad Bolívar para rescatar a una persona que estaba secuestrada desde el 13 de septiembre por cuatro delincuentes en el barrio El Paraíso.
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