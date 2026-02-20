CANAL RCN
Emisión 11:30 PM

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 19 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 20 de 2026
12:43 a. m.
  • El Gobierno mantuvo en 23,7% el incremento del salario mínimo en el decreto transitorio que presentó al Consejo de Estado.
  • Hallan sin vida a una colombiana en el congelador de su casa en Virginia, Estados Unidos. Lina María Guerra había sido reportada como desaparecida a inicios de mes, días después, su esposo, también colombiano, huyó a Hong Kong.
  • El procurador y el contralor General de la Nación hicieron un llamado al Gobierno Nacional por la crisis del sistema de salud y por la forma en la que se expresaron el presidente Petro y el ministro de salud sobre la dolorosa muerte del pequeño Kevin.
