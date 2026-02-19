¡Tolima derrotó a Táchira de visitante por Copa Libertadores! Vea el gol del triunfo

En una noche exigente y cargada de tensión competitiva, Deportes Tolima consiguió un triunfo de enorme valor este jueves 19 de febrero tras imponerse como visitante a Deportivo Táchira en el marco de la Copa Libertadores. El equipo colombiano dio un paso importante en la serie y ahora mantiene intacta la ilusión de avanzar a la siguiente ronda del certamen continental.

El compromiso fue intenso desde el arranque, con un Táchira decidido a hacer respetar su casa y un Tolima ordenado, aplicado en defensa y paciente para encontrar espacios. Los dirigidos por Lucas González entendieron que la llave se podía definir en detalles y apostaron por un planteamiento equilibrado, priorizando la solidez en el fondo y la eficacia en los momentos clave.

Un gol que vale oro en territorio venezolano

El momento determinante del partido llegó al minuto 65’. Tras una acción dentro del área y un rebote que descolocó a la defensa local, apareció Kelvin Flórez para empujar el balón prácticamente sobre la línea de gol. El mediocampista no dudó y aseguró el único tanto de la noche, desatando la celebración del banco visitante.

El gol no solo significó la ventaja en el marcador, sino también un impulso anímico fundamental en un escenario complejo. Tolima supo administrar la diferencia en el tramo final del encuentro, cerrando espacios y evitando que el conjunto venezolano encontrara claridad en los últimos metros. La disciplina táctica y la concentración fueron claves para sostener el resultado.

La definición será en el Manuel Murillo Toro

Con esta victoria en condición de visitante, el panorama luce favorable para el equipo colombiano. Sin embargo, la serie sigue abierta y la tarea aún no está completa. Ahora, Tolima deberá ratificar su superioridad en el estadio Manuel Murillo Toro, donde contará con el respaldo de su afición para sellar el paso a la siguiente fase.

El objetivo es claro: avanzar en el torneo de clubes más importante del continente y seguir construyendo un camino competitivo a nivel internacional. La ventaja obtenida en Venezuela alimenta el sueño, pero el grupo es consciente de que la clasificación exigirá la misma intensidad y compromiso en casa.