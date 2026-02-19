CANAL RCN
Deportes

¡Tolima derrotó a Táchira de visitante por Copa Libertadores! Vea el gol del triunfo

Deportes Tolima consiguió una importante victoria frente a Táchira en Venezuela y sueña con la otra ronda de Libertadores.

Tolima
Foto: @cdtolima

Noticias RCN

febrero 19 de 2026
09:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En una noche exigente y cargada de tensión competitiva, Deportes Tolima consiguió un triunfo de enorme valor este jueves 19 de febrero tras imponerse como visitante a Deportivo Táchira en el marco de la Copa Libertadores. El equipo colombiano dio un paso importante en la serie y ahora mantiene intacta la ilusión de avanzar a la siguiente ronda del certamen continental.

El compromiso fue intenso desde el arranque, con un Táchira decidido a hacer respetar su casa y un Tolima ordenado, aplicado en defensa y paciente para encontrar espacios. Los dirigidos por Lucas González entendieron que la llave se podía definir en detalles y apostaron por un planteamiento equilibrado, priorizando la solidez en el fondo y la eficacia en los momentos clave.

¡Medellín le ganó al último minuto a Liverpool en Copa Libertadores!: vea los goles y resumen
RELACIONADO

¡Medellín le ganó al último minuto a Liverpool en Copa Libertadores!: vea los goles y resumen

Un gol que vale oro en territorio venezolano

El momento determinante del partido llegó al minuto 65’. Tras una acción dentro del área y un rebote que descolocó a la defensa local, apareció Kelvin Flórez para empujar el balón prácticamente sobre la línea de gol. El mediocampista no dudó y aseguró el único tanto de la noche, desatando la celebración del banco visitante.

El gol no solo significó la ventaja en el marcador, sino también un impulso anímico fundamental en un escenario complejo. Tolima supo administrar la diferencia en el tramo final del encuentro, cerrando espacios y evitando que el conjunto venezolano encontrara claridad en los últimos metros. La disciplina táctica y la concentración fueron claves para sostener el resultado.

Ídolo y capitán de Nacional será baja para el partido contra Millonarios en Sudamericana
RELACIONADO

Ídolo y capitán de Nacional será baja para el partido contra Millonarios en Sudamericana

La definición será en el Manuel Murillo Toro

Con esta victoria en condición de visitante, el panorama luce favorable para el equipo colombiano. Sin embargo, la serie sigue abierta y la tarea aún no está completa. Ahora, Tolima deberá ratificar su superioridad en el estadio Manuel Murillo Toro, donde contará con el respaldo de su afición para sellar el paso a la siguiente fase.

El objetivo es claro: avanzar en el torneo de clubes más importante del continente y seguir construyendo un camino competitivo a nivel internacional. La ventaja obtenida en Venezuela alimenta el sueño, pero el grupo es consciente de que la clasificación exigirá la misma intensidad y compromiso en casa.

¿Falcao estará contra Nacional? Millonarios confirmó reporte médico oficial
RELACIONADO

¿Falcao estará contra Nacional? Millonarios confirmó reporte médico oficial

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

Impactantes imágenes: Luis Díaz entrenó en medio de una intensa nevada con el Bayern Múnich

Atlético Nacional

Ídolo y capitán de Nacional será baja para el partido contra Millonarios en Sudamericana

Vinicius Jr

“Entregamos todas las pruebas”: Real Madrid rompe el silencio tras la denuncia de Vinicius

Otras Noticias

EPS

Tribunal Superior determinó en respuesta a una acción de tutela que la Nueva EPS “ha abandonado a sus usuarios”

La situación ha llegado a un punto en el que los despachos judiciales se encuentran congestionados con quejas de pacientes de la intervenida Nueva EPS.

Animales

Mujer abandonó a su perro en el aeropuerto de Las Vegas por no tener la documentación: terminó arrestada

La mujer fue capturada por abandono de animal y resistencia al arresto.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy jueves 19 de febrero de 2026

Viral

Vea el tráiler oficial de Toy Story 5: esta será su fecha de estreno

EPS

VIDEO | Paciente trasplantado le suplicó al ministro por sus medicamentos y aún no recibe su tratamiento