Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 19 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
febrero 19 de 2026
04:07 p. m.
- Rodolfo Valderrama se un paciente con trasplante de riñón que por primera vez en siete años se queda sin medicamentos. Lleva tres meses esperando su tratamiento completo.
- El procurador general Gregorio Eljach le pide al Gobierno actuar con sentido de respeto y sensibilidad en el caso Kevin Acosta, el menor de siete años que murió por falta de medicamento.
- La Fiscalía abrió indagación preliminar para determinar los responsables en la cadena de errores que llevaron a la muerte de Kevin Acosta. A la Procuraduría llegó una queja disciplinaria contra el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por toda la crisis de la salud.
- En San Gil, Santander, cinco menores entre los 14 y 16 años, se habrían intoxicaron por consumir un medicamento para la ansiedad. Las autoridades investigan cómo consiguieron la medicina que solo puede ser adquirida con fórmula médica.