Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 19 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
febrero 19 de 2026
09:38 a. m.
- Seguimos acompañando a Eitahn Sebastián, el niño de 2 años y medio que hace dos meses no recibe su tratamiento vital.
- Pequeño con leucemia lleva 5 semanas sin medicinas ni tratamiento de quimioterapia. Su familia pide urgente a la Nueva EPS que responda.
- Ataque armado contra la fuerza pública en Cúcuta deja a un uniformado muerto y otro más herido.