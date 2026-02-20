CANAL RCN
Colombia Video

Exparamilitar alias Botalón fue condenado en segunda instancia y sigue vigente como gestor de paz

Juan Carlos García, alias Botalón, fue expulsado en enero de 2025 de Justicia y Paz. Pese a ello, en septiembre del mismo año el presidente Petro lo designó como gestor de paz.

Noticias RCN

febrero 20 de 2026
06:44 a. m.
El Tribunal Superior de Bucaramanga profirió el pasado 10 de febrero de 2026 una sentencia de segunda instancia contra Juan Carlos García, exintegrante de grupos paramilitares y actual gestor de paz designado por el presidente Gustavo Petro.

La decisión, contenida en un documento de 40 páginas y producto de una investigación que lideró el fiscal Mario Burgos, revela que García en 2016 se unió con otros desmovilizados para conformar un grupo armado dedicado a la extorsión, al tráfico de drogas y a la comisión de atentados.

Condena en segunda instancia contra alias Botalón

De acuerdo con el fallo, García reconoció en el marco de Justicia y Paz más de 53 crímenes y 100 desapariciones.

Sin embargo, en enero de 2025 fue expulsado de ese proceso transicional. Pese a ello, en septiembre del mismo año el presidente Petro lo designó como gestor de paz, figura que se mantiene vigente incluso después de esta condena.

Un fallo que mantiene vigencia en la gestoría

La sentencia del 10 de febrero de 2026 no ha modificado su rol como gestor de paz, que continúa activo diez días después del fallo.

La decisión sobre la continuidad de esa designación recae ahora en el presidente Gustavo Petro, quien deberá definir si García permanece en esa función pese a la condena en firme.

