CANAL RCN
Internacional

Trump prometió miles de millones de dólares en ayuda y tropas para Gaza en inauguración de su "Junta de Paz"

La iniciativa, aunque no ha sido aceptada por Europa, exige 1.000 millones de dólares a cada país que quiera ser miembro.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

febrero 19 de 2026
10:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con una inversión inicial que supera los 13.000 millones de dólares y el despliegue de fuerzas militares internacionales, el presidente Donald Trump lanzó oficialmente su "Junta de Paz" este jueves 19 de febrero.

El organismo, que algunos etiquetan como una competencia directa a las Naciones Unidas para la estabilización de la Franja de Gaza, nace bajo el liderazgo vitalicio de Trump, que pretende aplicar un modelo de desarrollo económico para resolver el conflicto palestino-israelí.

"Traeremos la paz, y haremos cosas parecidas en otros lugares", sentenció el mandatario, destacando que esta intervención en el territorio palestino, devastado tras la guerra que finalizó en octubre pasado, es solo el primer ensayo de su nueva alianza global.

Yerno del presidente Trump presentó en Davos un “plan maestro” para reconstruir Palestina en dos años
RELACIONADO

Yerno del presidente Trump presentó en Davos un “plan maestro” para reconstruir Palestina en dos años

La Fifa habría prometido 75 millones para reconstruir los espacios deportivos:

La financiación del ambicioso proyecto cuenta con un aporte base de 10.000 millones de dólares por parte de Estados Unidos, sumado a contribuciones de al menos 1.000 millones de dólares cada uno por parte de Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

A estos fondos se añaden promesas de inversión por 6.500 millones de dólares gestionadas por la Casa Blanca y un aporte de 75 millones de la FIFA para infraestructura deportiva.

Trump, fiel a su visión empresarial, proyecta la reconstrucción de Gaza como un desarrollo semiturístico de gran escala, condicionado a que los militantes de Hamás abandonen las armas. "Ayudaremos a Gaza, la pondremos de nuevo en pie", aseguró ante aliados como Turquía, Argentina y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Trump pide mil millones de dólares a cada país que quiera integrar su "Consejo de Paz"
RELACIONADO

Trump pide mil millones de dólares a cada país que quiera integrar su "Consejo de Paz"

Latinoamérica estuvo presente a través de la administración Milei:

En el plano militar, la fuerza de estabilización será liderada por Washington con el respaldo de tropas de Indonesia, Marruecos, Kazajistán, Kosovo y Albania. Por su parte, Egipto y Jordania entrenarán a una fuerza policial inicial de 2.000 agentes.

El presidente argentino, Javier Milei, también puso sus recursos a disposición de la misión: "Nuestra trayectoria en operaciones de paz es un capital probado que ponemos al servicio de la fuerza de estabilización", y añadió que "la paz duradera no se construye sobre consensos que ceden en lo fundamental".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ovnis

Presidente Trump ordena desclasificar todos los archivos relacionados con ovnis y extraterrestres en manos de los EEUU

Animales

Mujer abandonó a su perro en el aeropuerto de Las Vegas por no tener la documentación: terminó arrestada

Estados Unidos

Hallan a colombiana dentro de un congelador en su apartamento en Virginia: su esposo es el principal sospechoso

Otras Noticias

La casa de los famosos

Maiker tomó decisión que causó sorpresa a la Casa de los Famosos tras su eliminación

El creador de contenido tomó esta decisión tras su salida.

Abuso sexual

Mujer logró escapar de un hombre que la habría secuestrado y abusado por horas en Bogotá

La Fiscalía judicializó al sujeto por presunto acceso carnal violento, secuestro simple y lesiones agravadas.

Deportes Tolima

¡Tolima derrotó a Táchira de visitante por Copa Libertadores! Vea el gol del triunfo

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy jueves 19 de febrero de 2026

EPS

VIDEO | Paciente trasplantado le suplicó al ministro por sus medicamentos y aún no recibe su tratamiento