Maiker tomó decisión que causó sorpresa a la Casa de los Famosos tras su eliminación

En una noche cargada de tensión, sorpresas y un veredicto implacable por parte de la audiencia, Maiker Smith se convirtió en el más reciente eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Lo que muchos consideraban una permanencia segura por su perfil bajo y falta de conflictos directos, terminó siendo el motivo principal de su salida: el público decidió castigar la falta de contenido bajo la etiqueta de "el más mueble de la casa".

Desde tempranas horas de la gala de eliminación, las redes sociales ya daban indicios de lo que sería una jornada histórica para el formato. Maiker, quien ingresó al reality tras una ardua batalla de votos contra figuras como "El Sebastucho", no logró conectar con la audiencia del mismo modo en que lo hizo durante su etapa de aspirante.

El término "mueble", utilizado en el argot de los reality shows para describir a aquellos participantes que no generan tramas, no se posicionan en las discusiones y pasan desapercibidos en el día a día, se convirtió en la sombra de Smith durante las últimas semanas.

La salida de Maiker dejó un vacío, especialmente entre sus aliados más cercanos, quienes ahora ven con temor cómo el público está eliminando a los perfiles más "tranquilos". Dentro de la casa, el silencio se apoderó de las habitaciones, mientras que afuera, el debate arde.

Maiker tomó inesperada decisión tras su eliminación de la Casa de los Famosos

La salida de Maiker de La Casa de los Famosos no fue el final de su impacto en el juego. Fiel a la dinámica del reality, el eliminado tuvo el poder de dejar un "regalo" amargo antes de abandonar definitivamente el set, y su elección no dejó indiferente a nadie: Nicolás Arrieta ha sido el elegido para portar el temido "candado".

Al ser nominado por el eliminado, Nicolás Arrieta no solo queda automáticamente en la placa de nominados de la próxima semana, sino que además pierde privilegios fundamentales: Sin derecho a salvación, es decir, no podrá participar en la prueba para salir de la placa.