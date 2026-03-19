VIDEO | Así se ve Facatativá desde el cielo: casas bajo el agua y miles de afectados por las lluvias

Las lluvias continúan generando emergencias; en Cundinamarca, al menos 50 municipios reportan afectaciones graves, mientras que en Santander también se han registrado inundaciones que mantienen en alerta a las comunidades.

Uno de los escenarios más críticos es Facatativá, donde la magnitud de la emergencia ha obligado a la intervención de organismos de socorro, autoridades locales y equipos técnicos para atender a la población afectada.

Video: ¿cómo están las calles de Facatativá?

Desde el aire, el panorama evidencia la gravedad de la situación: amplias zonas cubiertas por el agua, viviendas anegadas y sectores enteros comprometidos por las inundaciones.

En este municipio, el balance preliminar habla de, por lo menos, 3.470 personas afectadas, entre ellas 770 adultos mayores y 600 menores. Además, se han identificado 12 sectores urbanos y 3 rurales impactados por la emergencia.

En medio de este escenario, la Cruz Roja se encuentra en terreno apoyando a las familias, movilizando ayudas y asistiendo a personas con movilidad reducida que han quedado atrapadas o con dificultades para desplazarse.

Una de las afectadas describió lo que vive dentro de su vivienda:

Negativamente, la casa toda está inundada. Las habitaciones, las habitaciones, la cocina, los baños.

Adriana Acevedo, otra damnificada, explicó cómo el agua se apoderó de su hogar:

El agua, pues, cubre gran parte de la casa porque la estructura es honda.

Las pérdidas son totales para muchas familias. Electrodomésticos, alimentos, ropa y pertenencias quedaron bajo el agua.

Organismos de socorro están acompañando a los damnificados

Frente a la emergencia, la administración municipal, junto con el alcalde Luis Carlos Casas, activó la atención a las familias afectadas con el apoyo de la Unidad Administrativa para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca.

Las ayudas humanitarias entregadas incluyen colchonetas, cobijas, almohadas, mercados, kits de aseo y elementos básicos para quienes lo perdieron todo.

De manera paralela, se desplegó capacidad operativa para atender la crisis. Con el apoyo de Empresas Públicas de Cundinamarca, se envió un equipo vactor, utilizado para la limpieza de redes de alcantarillado, y se asignó maquinaria pesada, específicamente una retroexcavadora de oruga con brazo largo, para reforzar las labores de dragado en el río Botello, en el sector Puente de los Micos.

La emergencia también es monitoreada desde un Puesto de Mando Unificado, donde se toman decisiones para responder a la situación y coordinar las acciones en terreno.