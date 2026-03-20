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Periodista colombiana Estefany Rodríguez recupera su libertad tras 16 días detenida por el ICE

Los allegados de Estefany Rodríguez ya tuvieron un primer contacto con ella y aseguraron que se encuentra en buen estado de salud.

Foto: Instagram de Estefany Rodríguez

Noticias RCN

marzo 20 de 2026
06:28 a. m.
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La periodista colombiana Estefany Rodríguez quedó en libertad luego de permanecer 16 días bajo custodia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

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La decisión se conoció tras una audiencia en la que una juez autorizó su liberación mediante el pago de una fianza de 10.000 dólares. En las próximas horas, Rodríguez espera reencontrarse con su hija, después de un proceso que generó preocupación en círculos periodísticos y familiares.

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Familia de Estefany Rodríguez confirma que está bien de salud

Sus allegados confirmaron que ya tuvieron un primer contacto con la reportera y aseguraron que se encuentra en buen estado de salud. La noticia ha sido recibida con alivio por sus familiares, quienes acompañaron de cerca el proceso legal y destacaron la fortaleza de la periodista durante los días de detención.

Las presuntas irregularidades en la detención de Estefany Rodríguez

La defensa de Rodríguez denunció días antes supuestas irregularidades en la orden de arresto presentada por los agentes migratorios durante la detención en Nashville, Tennessee.

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Autoridades locales cuestionaron que la captura se produjera en medio del proceso legal con el que la periodista solicitó asilo político en Estados Unidos.

“Creo que el caso de Estefany es otro ejemplo de que no se trata de criminales peligrosos, ni siquiera de su estatus legal, ya que ha estado en un proceso de revisión de asilo”, señaló Freddie O’Connell, alcalde de Nashville, al advertir sobre la necesidad de revisar los procedimientos aplicados en este tipo de casos.

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