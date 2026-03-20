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Los jugadores que Lorenzo dejó fuera en la fecha FIFA de la Selección Colombia

Estos son los borrados de Lorenzo en la fecha FIFA de la Selección Colombia.

Néstor Lorenzo
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 20 de 2026
06:40 a. m.
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La Selección Colombia entra en su fase definitiva de preparación para la Copa del Mundo 2026. El técnico argentino Néstor Lorenzo reveló la lista de 26 convocados para la última fecha FIFA, en la que el equipo enfrentará a Selección de Croacia el 26 de marzo y a Selección de Francia el día 29.

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Más allá de los elegidos, la atención se centra en los grandes ausentes: jugadores que hicieron parte del proceso y que hoy parecen quedar fuera del camino mundialista.

El combinado nacional mantiene la base que alcanzó la final de la Copa América, consolidando una columna vertebral que ya se recita de memoria.

Sin embargo, la competencia interna ha sido feroz, y varios nombres de peso han quedado relegados en una decisión que, aunque técnica, no escapa de la polémica.

Arco competitivo en la Selección Colombia

En la portería, uno de los casos más llamativos es el de Kevin Mier. El guardameta logró recuperarse antes de lo esperado tras una fractura, pero no le alcanzó para desplazar a referentes como Camilo Vargas, Álvaro Montero y David Ospina.

La experiencia terminó pesando en una posición donde el margen de error es mínimo.

Ausentes en la Selección Colombia

En la zaga, futbolistas como Andrés Román, Willer Ditta y Carlos Cuesta quedaron fuera. Aunque fueron alternativas importantes durante el proceso, su nivel reciente o la competencia desde el fútbol europeo los dejó en desventaja.

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El caso de Cuesta resulta particularmente llamativo, teniendo en cuenta que fue titular en la final continental.

En el centro del campo, dos ausencias: Nelson Deossa y Juan Camilo Portilla. Ambos cedieron terreno frente a apuestas más jóvenes y a la confianza del técnico en jugadores como Kevin Castaño, pese a su limitada actualidad.

En la ofensiva, Yaser Asprilla no logró consolidarse en Europa, mientras que extremos como Marino Hinestroza y Kevin Serna no convencieron en sus oportunidades.

Igualmente, Juan Camilo Hernández, con buen presente internacional y Jhon Jáder Durán quedaron fuera de la convocatoria.

Ambos fueron superados por Rafael Santos Borré, un jugador de plena confianza para Lorenzo, incluso en momentos de menor rendimiento.

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Aunque esta convocatoria no es definitiva, sí perfila lo que sería la lista final para el Mundial. El propio entrenador ha sido claro: no habrá espacio para sorpresas de última hora. Esto deja a varios de los “borrados” en una situación compleja, dependiendo de lesiones o caídas de nivel para regresar.

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