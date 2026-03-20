Vence pago del ICA en Bogotá: qué es, quiénes deben pagarlo y cuánto cuesta

El calendario tributario en Bogotá sigue avanzando y trae una fecha clave para miles de contribuyentes. La Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) recordó que este viernes 20 de marzo de 2026 vence el plazo para declarar y pagar la retención del impuesto de Industria y Comercio (ReteICA) correspondiente al primer bimestre del año, es decir, enero y febrero.

Cumplir a tiempo no solo evita sanciones e intereses, también permite que la ciudad continúe financiando obras y servicios.

“Ampliamos las alternativas de pago para que los contribuyentes puedan declarar y pagar el ReteICA de forma más fácil. La invitación es a realizar el trámite con anticipación por los canales oficiales”, explicó el director de Impuestos de la SDH, Pablo Verástegui.

¿Qué es el impuesto ICA y cuánto se paga?

El impuesto de Industria y Comercio (ICA) es un tributo municipal que deben pagar las personas y empresas que realizan actividades económicas, como vender productos o prestar servicios dentro de una ciudad. Es una de las principales fuentes de ingresos para los municipios.

A diferencia de otros impuestos, el ICA se calcula sobre los ingresos brutos, no sobre las ganancias. Las tarifas varían según la actividad económica, pero en Bogotá suelen estar entre el 0,2 % y el 1,4 %. Además, su pago puede ser mensual, bimestral o anual, dependiendo del tipo de contribuyente.

¿Quiénes deben pagar el ReteICA en Bogotá?

En este caso puntual, el vencimiento aplica para los llamados agentes retenedores del ICA. Entre ellos se encuentran entidades públicas, grandes contribuyentes definidos por la DIAN, empresas designadas mediante la Resolución DDI-000305 de 2020 y algunos intermediarios que participan en operaciones económicas.

Estos actores tienen la obligación de retener y trasladar el impuesto a la administración distrital. El proceso puede hacerse de forma virtual a través de la plataforma Pagos Bogotá, donde es posible pagar con PSE o transferencia bancaria.

Desde la Secretaría de Hacienda reiteran que pagar a tiempo contribuye al desarrollo de la ciudad y evita dolores de cabeza con multas.