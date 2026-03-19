Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / jueves 19 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 19 de 2026
08:31 a. m.
08:31 a. m.
- Emergencias en varias regiones por fuertes lluvias. En Facatativá 26 barrios resultaron inundados por el desbordamiento de dos quebradas y el colapso del alcantarillado y en Lebrija, Santander, 80 familias lo perdieron todo.
- Largas filas en Tunja en un dispensario de Nueva EPS, entidad intervenida por el gobierno. Los pacientes llegan desde las 10:00 de la noche en busca de medicamentos y muchas veces se van con las manos vacías.
- Funcionarios de la organización Red ADN dedicados a buscar personas desaparecidas dentro del conflicto armado denunciaron amenazas de muerte. Responsabilizan a las disidencias de las Farc.