CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / jueves 19 de marzo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

marzo 19 de 2026
08:31 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Emergencias en varias regiones por fuertes lluvias. En Facatativá 26 barrios resultaron inundados por el desbordamiento de dos quebradas y el colapso del alcantarillado y en Lebrija, Santander, 80 familias lo perdieron todo.
  • Largas filas en Tunja en un dispensario de Nueva EPS, entidad intervenida por el gobierno. Los pacientes llegan desde las 10:00 de la noche en busca de medicamentos y muchas veces se van con las manos vacías.
  • Funcionarios de la organización Red ADN dedicados a buscar personas desaparecidas dentro del conflicto armado denunciaron amenazas de muerte. Responsabilizan a las disidencias de las Farc.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 18 de marzo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 18 de marzo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 18 de marzo de 2026

Otras Noticias

Medio oriente

Ocho muertos, 21 ataques y 3.000 embarcaciones represadas: así se vive la crisis por el cierre en el estrecho de Ormuz

De registrar el paso de 120 embarcaciones por día, en las últimas dos semanas, solo 77 buques han cruzado este paso estratégico, que conecta al golfo Pérsico con el golfo de Omán.

Dólar

Nuevo giro en el precio del dólar en Colombia hoy 19 de marzo de 2026: tocó máximos

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 19 de marzo.

Luis Díaz

Fintas, velocidad, 'picardía', asistencia y gol: así fue EN VIDEO el partidazo de Luis Díaz vs. Atalanta, en Champions League

Horóscopo

Horóscopo de hoy: jueves 19 de marzo de 2026

Elecciones presidenciales 2026

Mauricio Lizcano anuncia a Pedro de la Torre como su fórmula vicepresidencial