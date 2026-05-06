Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / jueves 4 de junio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
junio 05 de 2026
12:59 a. m.
12:59 a. m.
- El procurador general, Gregorio Eljach, se refirió a la certificación del CNE sobre el proceso de escrutinio tras las elecciones del pasado 31 de mayo.
- Abelardo de la Espriella dijo que seguirá usando la camiseta de la Selección Colombia mientras la justicia decide de fondo, tras la orden de una jueza que le prohíbe portarla.
- Estados Unidos ratificó su compromiso con la protección de la democracia en Colombia. Dicen que siguen de cerca las supuestas denuncias por fraude electoral en la costa Caribe.