CANAL RCN
Emisiones Emisión 11:30 PM 11:29 p. m.

Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / jueves 4 de junio de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

junio 05 de 2026
12:59 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • El procurador general, Gregorio Eljach, se refirió a la certificación del CNE sobre el proceso de escrutinio tras las elecciones del pasado 31 de mayo.
  • Abelardo de la Espriella dijo que seguirá usando la camiseta de la Selección Colombia mientras la justicia decide de fondo, tras la orden de una jueza que le prohíbe portarla.
  • Estados Unidos ratificó su compromiso con la protección de la democracia en Colombia. Dicen que siguen de cerca las supuestas denuncias por fraude electoral en la costa Caribe.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / jueves 4 de junio de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / jueves 4 de junio de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 6:00 a. m. / jueves 4 de junio de 2026

Otras Noticias

Bogotá

Luz Mery Cárdenas se pronuncia tras captura de otro implicado en el asesinato de su hijo Fredy Guzmán

Dos personas han sido capturadas por el robo y asesinato del que fue víctima Fredy Santiago Guzmán en una estación de Transmilenio.

Trabajo

Dan a conocer el ranking de las mejores empresas para trabajar en Colombia 2026

Se realizaron 75.964 encuestas realizadas entre marzo y junio de 2026.

Artistas

Aida Victoria Merlano no se guardó nada y habló de la segunda vuelta presidencial: ¿reveló su voto?

Selección Colombia

¡Nuestra selección ya está en San Diego y fue recibida por decenas de hinchas!

Nicolás Maduro

Incorporan a la abogada que representó a Sean ‘Diddy’ Combs a la defensa de Maduro