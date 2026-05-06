¡Nuestra selección ya está en San Diego y fue recibida por decenas de hinchas!

La selección Colombia ya se encuentra en territorio estadounidense para afrontar la etapa final de su preparación rumbo a la Copa Mundial. En la noche de este jueves 4 de junio, la delegación nacional arribó a San Diego, California, ciudad que servirá como base de operaciones durante los próximos días antes de trasladarse a México para instalarse en su campamento oficial de la FIFA.

El combinado dirigido por el cuerpo técnico nacional aterrizó sobre las 9:30 de la noche, hora local de San Diego, donde fue recibido por decenas de aficionados colombianos que se acercaron al lugar con camisetas, banderas y mensajes de apoyo. La llegada de la selección despertó gran expectativa entre los seguidores que residen en Estados Unidos y que esperan acompañar al equipo durante su camino mundialista.

Los jugadores compartieron algunos momentos con los hinchas, quienes aprovecharon la oportunidad para solicitar fotografías, autógrafos y expresar su respaldo antes del inicio de la cita más importante del fútbol internacional.

El último examen antes del Mundial

La estadía en San Diego tendrá un objetivo claro: ultimar detalles para el compromiso amistoso frente a Jordania, el último encuentro de preparación antes del debut en la Copa del Mundo.

El partido se disputará el próximo domingo y será una oportunidad clave para que el cuerpo técnico continúe ajustando aspectos tácticos y defina las últimas conclusiones sobre el estado del plantel. Además, permitirá observar el rendimiento del equipo en competencia real antes de entrar de lleno en el ambiente mundialista.

El encuentro entre Colombia y Jordania está programado para las 6:00 de la tarde, hora colombiana, y contará con transmisión del Canal RCN a partir de las 4:00 p.m. La expectativa es alta, pues será la última vez que los aficionados podrán ver a la selección en acción antes de que comience oficialmente su participación en el certamen.

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¿Qué sigue para Colombia después del amistoso?

Tras enfrentar a Jordania, la selección permanecerá en San Diego hasta el miércoles de la próxima semana. Durante esos días continuará con sesiones de entrenamiento, recuperación física y trabajos estratégicos enfocados en la competencia que se aproxima.

Posteriormente, la delegación viajará hacia Guadalajara, ciudad donde estará ubicado su campamento oficial FIFA. Allí se desarrollará la fase definitiva de preparación antes del inicio del Mundial, con entrenamientos enfocados en el primer compromiso de la fase de grupos.

La llegada a Estados Unidos marca el comienzo de la recta final para una selección que afronta el desafío mundialista con ilusión, confianza y el respaldo de miles de colombianos que ya empiezan a acompañarla en suelo norteamericano.

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Cada jornada será fundamental para consolidar una idea de juego que permita competir al más alto nivel y representar de la mejor manera al país en el escenario más importante del fútbol internacional.